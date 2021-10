La célébration de Ronaldo imitée, "une marque de respect" explique Townsend

Buteur à Old Trafford ce samedi, le joueur d'Everton avait imité Cristiano Ronaldo. Un geste qui n'avait rien d'une provocation selon lui.

Andros Townsend a déclaré qu'il avait copié la célébration de Cristiano Ronaldo en signe de respect pour l'attaquant de Manchester United, après que son but ait permis à Everton d'obtenir un précieux match nul (1-1) à Old Trafford. L'ailier des Toffees a marqué d'une frappe croisée du droit en seconde période, annulant l'ouverture du score d'Anthony Martial et permettant aux hommes de Rafael Benitez de revenir de Manchester avec un point largement mérité sur l'ensemble de la rencontre.

Le joueur de 30 ans a fêté son but en reproduisant la célèbre course de Cristiano Ronaldo vers le drapeau de corner, mais il a affirmé que ce geste n'était rien d'autre qu'un hommage à l'homme fort des Red Devils. "Pas d'imitation, c'est juste une marque de respect envers un gars qui a influencé ma carrière. J'ai passé de nombreuses heures sur le terrain d'entraînement et dans la salle vidéo à essayer d'analyser ses coups francs et ses enjambées et la façon dont il se consacrait au football", a-t-il confié, fan.

"Une marque de respect envers l'une de mes idoles"

"Ce n'était donc pas une imitation, mais une marque de respect envers l'une de mes idoles. Je n'ai probablement pas rendu justice à la célébration et je ne l'ai pas exécutée correctement", a ensuite ajouté le joueur d'Everton, dans des propos accordés à BT Sport. Depuis son arrivée à Everton en provenance de Crystal Palace à l'intersaison, Andros Townsend n'a cessé d'impressionner, retrouvant sans doute la meilleure forme de sa carrière avec cinq buts marqués en neuf matches.

"J'aime mon football et je suis très heureux d'avoir l'opportunité de jouer pour Everton. J'ai dit que je devrais marquer plus régulièrement. Pour une raison ou une autre, je ne l'ai jamais fait au cours de la saison. C'est un bon début mais je suis capable de beaucoup plus", a promis le milieu de terrain offensif, décisif ce samedi après-midi.

Un point à Old Trafford signifie qu'Everton, sous la direction de Rafa Benitez, a réalisé son meilleur début de saison depuis l'ère de David Moyes il y a plus d'une décennie et demie, même avec des blessures importantes. Bien que l'ancien entraîneur de Liverpool mette en garde son équipe, il y a de l'espoir que les Toffees puissent transformer un autre bon départ en un résultat européen en fin de saison. En renouvelant ce genre de performance, l'espoir des supporters du club sera totalement légitime.