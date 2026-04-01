La catastrophe italienne se transforme en cadeau pour Barcelone

La Bosnie a créé la surprise en se qualifiant pour la Coupe du monde 2026 aux dépens de l'Italie, qu'elle a battue 4-1 aux tirs au but après un match nul 1-1.

Les « Azzurri » n'ont donc pas réussi à briser la malédiction de la Coupe du monde et seront absents de la compétition pour la troisième édition consécutive, après 2018 et 2022.

Même si cette absence de la Coupe du monde représente une catastrophe footballistique pour l'Italie, cela pourrait bien profiter au FC Barcelone.

Le journal « Mundo Deportivo » a déclaré que le défenseur Alessandro Bastoni (26 ans) était l'un des principaux responsables de la récente déception italienne.

Bastoni a reçu un carton rouge direct à la 41e minute, obligeant son équipe à terminer la première mi-temps, la seconde et les prolongations à dix.

Bien que l'Italie menait 1-0 avant son expulsion, l'absence de Bastoni a eu un impact considérable sur les Azzurri, et la Bosnie a égalisé avant la prolongation et les tirs au but.

La presse italienne a vivement critiqué l'expulsion de Bastoni, allant jusqu'à publier des photos retouchées le montrant vêtu d'un maillot bosnien. Ce scénario hostile pourrait bien aider Barcelone à atteindre son objectif : recruter le défenseur de l'Inter.

« Bastoni, la catastrophe de 2026 » : tel était le titre à la une du site web de « La Gazzetta dello Sport », critiquant la performance du défenseur face à la Bosnie, tandis que la version papier soulignait également sa prestation médiocre.

« Tuttosport » a également désigné Bastoni comme l’une des principales causes de l’élimination de l’Italie du tournoi, tandis que « Corriere dello Sport » a qualifié l’expulsion du défenseur de « stupide ».

Mais la presse n'est pas la seule à s'en prendre à Bastoni : les supporters ont inondé de commentaires les publications du joueur et de sa femme, Camilla Preciani, sur Instagram.

De plus, avant la trêve internationale, Bastoni avait déjà essuyé de vives critiques de la part de nombreux supporters après avoir provoqué l'expulsion de Kalulu lors du match Inter-Juventus le 15 février dernier.

Barcelone estime pouvoir recruter Bastoni pour un montant maximal de 55 à 60 millions d'euros, et l'élimination de l'Italie du tournoi, conjuguée aux critiques générales à son égard, pourrait faciliter le départ du joueur.

Après la défaite écrasante de l'Italie, Bastoni a quitté le terrain dans un état de profonde tristesse. Cette image sombre du défenseur pourrait indiquer que son avenir se trouve dans un autre club... Barcelone est prêt à saisir l'occasion si elle se présente.

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