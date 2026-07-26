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La CAF rend sa décision concernant la demande d'augmentation du nombre d'équipes en Ligue des champions d'Afrique

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Abou Rida a soumis la demande à la Confédération africaine de football

  La Confédération africaine de football (CAF) a tranché concernant la proposition de Hani Abou Rida, président de la Fédération égyptienne, relative à l'augmentation du nombre de clubs participant à la Ligue des champions de la CAF.

Cette demande a suscité une vive polémique sur le continent africain, entre partisans et opposants à cette mesure qui nécessiterait un changement majeur dans le calendrier de la compétition.

Micky Junior, journaliste spécialisé dans l'actualité du continent africain, a déclaré : « Exclusif : la Confédération africaine de football (CAF) a rejeté la demande de la Fédération égyptienne de football visant à augmenter le nombre de clubs participant à la Ligue des champions de la CAF pour la saison 2026/27. »

Il a poursuivi : « La Fédération égyptienne de football a officiellement reçu la réponse de la Confédération africaine. Davantage de détails seront publiés ultérieurement. »


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