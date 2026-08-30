Le fait que le BVB laisse désormais partir le Portugais Fabio Silva, toujours aussi mécontent, durant cette période de transferts ne devrait plus être un sujet en raison de la blessure de Konstantelias. C’est aussi ce qu’a laissé entendre le directeur général sportif Lars Ricken après la victoire inaugurale 2-0 contre le HSV, lors de laquelle Silva est resté sur le banc pendant 90 minutes et a rejoint le vestiaire d’un pas visiblement frustré après le coup de sifflet final.

Alors que le directeur sportif Ole Book a quasiment exclu un départ du joueur de 24 ans, Ricken a souligné, au sujet de la situation compliquée de Silva : « Qu’un joueur ne soit alors pas heureux à cent pour cent, cela fait partie du football. Au final, nous sommes une équipe et chacun peut apporter sa contribution. On ne peut absolument pas le reprocher à Fabio. Nous avons dit il y a déjà des semaines qu’aucun joueur ici ne devait avoir le sentiment de devoir quitter le club le plus vite possible. »

Silva avait récemment exprimé de manière assez claire sa déception concernant son rôle de remplaçant derrière le nouveau duo grec Konstantelias et Konstantinos Karetsas, ainsi que Serhou Guirassy, et n’avait pas exclu un départ après seulement une saison à Dortmund. « Je ne sais pas ce qui va se passer », a-t-il déclaré après la Franz-Beckenbauer-Supercup contre le FC Bayern (1-2), au cours de laquelle il était entré en jeu à la place d’un Guirassy décevant et avait inscrit le but qui a relancé Dortmund.

Fabio Silva vers un départ ? L’attaquant du BVB serait très convoité

« Bien sûr, je veux jouer davantage de matches comme titulaire et aider l’équipe. Je veux être encore plus important. Si je dis autre chose, je mentirais. Je dis toujours la vérité », a déclaré Silva lui-même au sujet de son statut de remplaçant.

Auparavant, Sky avait rapporté que « des clubs d’Espagne, mais aussi des clubs des Pays-Bas, s’intéressent de près à Fabio Silva ». En Espagne, le Real Betis ferait notamment la cour au joueur offensif. À l’époque, Sky évaluait la probabilité d’un départ de Silva à 50 %.

Mais cela a dû changer brusquement avec ce samedi soir. Chez Konstantelias, qui a réussi de solides débuts en Bundesliga avec un but à la clé, il existe une suspicion de rupture des ligaments croisés.

« Là, il faut parler de quelque chose de plus sérieux. Nous passerons les examens dimanche. Mais, au moins d’après ce que m’a dit le médecin, cela ne semble pas bon », a par exemple déclaré l’entraîneur du BVB, Niko Kovac. Ricken est même allé un peu plus loin : « Si nous sommes honnêtes, nous devons partir du pire scénario pour le moment. »

Konstantelias s’était tordu le genou au début de la seconde période lors d’un duel pourtant anodin. S’il a pu quitter le terrain par ses propres moyens après de longs soins, les gestes et les expressions du joueur comme du staff ne laissaient déjà rien présager de bon.

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Nouvelle chance pour Fabio Silva au BVB après le cauchemar Inacio ?

Pour Konstantelias, c’est le beaucoup plus défensif Marcel Sabitzer qui est entré en jeu, plutôt que Silva. Et même lorsque Kovac a sorti Karetsas, le deuxième joueur offensif de demi-espace, le Portugais n’a pas été autorisé à entrer en jeu, puisque le grand talent Samuele Inacio lui a été préféré.

Cependant, le joueur de 18 ans a vécu un véritable cauchemar. Quelques minutes seulement après son entrée en jeu, il a reçu un carton rouge après une intervention trop engagée sur Albert Grönbaek. Cela signifie : Inacio manquera au BVB pendant au moins deux matches, et Silva pourrait ainsi effectivement se retrouver soudainement dans le onze de départ.

Mais c’est justement là que Silva n’avait quasiment jamais convaincu lors de sa saison de débuts. Ses meilleurs matches avec les Schwarzgelben, l’international à une seule sélection les a disputés comme joker de luxe, capable, grâce à un gros volume de course, de l’engagement et une bonne dynamique, de modifier encore le visage du jeu du BVB après son entrée. Dix de ses onze contributions décisives jusque-là, Silva les a signées à Dortmund en tant que joker.

Il devrait désormais obtenir au moins deux nouvelles occasions de faire ses preuves, si Kovac continue de miser sur son système avec Guirassy en pointe et deux joueurs de demi-espace derrière lui. S’il en profite en l’absence d’Inacio, suspendu, le probable long forfait de Konstantelias pourrait finalement lui offrir le rôle nettement plus important au BVB qu’il espérait cette saison.

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Retour de Jadon Sancho au BVB après le choc Konstantelias ?

Ricken n’a toutefois pas non plus exclu que le BVB puisse encore s’activer sur le marché des transferts au vu de l’absence vraisemblablement longue de plusieurs mois de Konstantelias. « Selon la gravité réelle de la blessure, nous orienterons nos prochaines démarches en conséquence. Mais une chose est sûre : nous n’avons rien de prévu pour les trois prochains jours », a déclaré Ricken.

Un nouveau retour de Jadon Sancho, qui est toujours sans club, pourrait redevenir une option sérieuse dans les plans des dirigeants du BVB.