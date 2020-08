Rennes-Montpellier (2-1) - Première victoire de la saison pour Rennes face à Montpellier

Après avoir concédé le nul face à Lille, le Stade Rennais a maîtrisé son sujet (2-1) face à Montpellier, réduit à dix pendant toute une mi-temps.

Recruté pour quinze millions d’euros, Guirassy aurait pu postuler pour une place de titulaire ce samedi face à malgré un manque d’automatisme. Finalement, Julien Stéphan a préféré ne pas précipiter les choses et a laissé l’ancien Amiénois sur le banc et ne le faire entrer que dans les quinze dernières minutes, pendant que Mbaye Niang restait assis.

C’est Adrien Hunou qui a eu la charge d’animer l’attaque rennaise au côtés de Martin Terrier et Raphinha. Le joker de luxe rennais a tout tenté pour montrer à son entraîneur qu’il est plus qu’une solution de rechange, malheureusement l’ancien Clermontois n’a pas eu de chance. Par deux fois, Hunou a touché les montants et aurait pu mettre les siens sur la voie d’un premier succès.

Deuxième rouge pour Rennes

Après le nul inaugural à , les Rennais ont fait preuve de sérieux face à des Héraultais qui, eux, lançaient seulement leur saison. Sur plusieurs situations dangereuses, le manque de repères a été criant pour les hommes de Michel Der Zakarian.

Bousculés par les Bretons, le MHSC a craqué sous une accélération de Raphinha. Le brésilien a eu un maximum de réussite puisque son centre fort a été poussé dans ses filets par Damien Le Tallec, d’une Madjer involontaire (1-0, 22eme).

Semaine parfaite pour Camavinga

Cette ouverture du score a fait un bien fou à Rennes, après les deux poteaux trouvés par Hunou, et l’exclusion de Florent Mollet pour un pied trop haut sur le crâne de Maouassa (43eme) a fini d’asseoir la maîtrise du dernier troisième de la . Mais à 1-0, le doute n’est jamais écarté surtout que un troisième montant est venu empêcher de faire le break.

Mais comme un symbole et après un rouge de Terrier (73eme), Eduardo Camavinga a soulagé tout le Roazhon Park sur un raid individuel de grande qualité. Déjà impressionnant lors de sa rentrée à Lille, le milieu termine parfaitement sa semaine avec ce but et cette première convocation avec les Bleus. Et enlève une bonne épine du pied de son équipe qui a joué à se faire peur avec la réduction du score de Laborde (2-1, 91eme) dans le temps additionnel.