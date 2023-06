L'OM et Monaco se battent pour Gallardo

Marcelo Gallardo est très exigeant, lui qui est convoité par plusieurs clubs européens...

L'OM est toujours en quête de son futur coach en vue de la saison prochaine après le départ surprise d'Igor Tudor.

Gallardo ciblé

D'après une indiscrétion signée RMC, des tractations ont déjà eu lieu récemment entre l’entraîneur argentin, son représentant et la hiérarchie olympienne.

Gallardo, a tout gagné River Plate, et possède le caractère et l'esprit "Rock'n Roll" cher à Pablo Longoria pour s’adapter à l’OM et à Marseille.

Le tacticien albiceleste a le désir de s'imposer sur le vieux continent. Mais Marseille ne serait pas le seul club à le suivre. Des clubs espagnols s’intéressent aussi à lui.

Monaco est un peu dans le même cas que Marseille depuis le départ de Clément, même si la saison asémiste est bien plus mitigée que celle de l'OM. L'ASM viserait aussi Gallardo, toujours selon la même source.