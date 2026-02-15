L'OL en danger dans le dossier Endrick

Parmi ces derniers, David Alaba et Antonio Rüdiger figurent en bonne place, et Endrick Felipe pourrait lui aussi quitter le Bernabéu définitivement.

Depuis son arrivée au Real Madrid en provenance de Palmeiras à l'été 2024, Endrick a eu du mal à s'imposer. La grande majorité de ses 40 apparitions ont eu lieu en tant que remplaçant, pour un total de sept buts. Cette saison, il n'a disputé que trois matchs, ce qui explique son prêt à Lyon durant le mercato hivernal.

Endrick a impressionné à Lyon, et le Real Madrid suit de près sa progression en France. Il n'est pas le seul club intéressé : TEAMtalk (via CaughtOffside) rapporte qu'Arsenal et Tottenham Hotspur manifestent également un vif intérêt pour le jeune attaquant.

Les deux clubs du nord de Londres pensent qu'une opportunité de recruter Endrick pourrait se présenter cet été. L'international brésilien n'aura pas la tâche facile pour intégrer le onze de départ, devant se disputer le poste d'avant-centre avec Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia.

Malgré cela, le Real Madrid a clairement indiqué qu'Endrick reviendrait de Lyon cet été et qu'aucun autre départ n'était envisagé, que ce soit un nouveau prêt ou un transfert définitif. Le club compte sur lui et, avec le départ de Xabi Alonso, il est probable qu'il jouera davantage qu'en première partie de saison, surtout si Álvaro Arbeloa reste à la tête de l'équipe.

Arsenal et Tottenham pourraient bien s'intéresser à Endrick, mais les chances que le Real Madrid ou le joueur lui-même acceptent un accord sont minimes.