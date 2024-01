L'offre du PSG pour Mbappé ridiculise celle du Real Madrid

Le Real Madrid aurait l'intention de conclure une transaction pour Kylian Mbappé avant la fin de la fenêtre de transfert,

Le Paris Saint-Germain ne perd pas espoir de retenir l'attaquant français, qui est en fin de contrat cet été. Bien qu'il soit disponible gratuitement, l'avenir à long terme de Mbappe, comme c'est le cas depuis trois ans, reste une source constante d'incertitude.

Les Blancs ont adopté un ton "à prendre ou à laisser" cette saison avec Mbappé, indiquant qu'ils ne se plieraient pas en quatre pour lui. De même, le PSG ne veut pas hypothéquer son équipe pour faire signer Mbappe.

S'il venait à quitter le PSG, il laisserait derrière lui une somme importante, selon Daniel Riolo. Selon ses informations, l'offre du PSG pour Mbappe est d'environ 100 millions d'euros par saison, tandis que le Real Madrid serait plus proche de 30 millions d'euros par saison, ce qui est toujours proche du double de la limite supérieure de leur structure salariale.

Ce que Riolo ne mentionne pas, ce sont les primes. Le Real Madrid serait désireux de ne pas créer un écart trop important entre Mbappé et ses coéquipiers en termes de salaires, et orienterait donc davantage l'accord vers les primes, même si les montants seraient sans aucun doute similaires. Quoi qu'il en soit, il est probable que le PSG offrira beaucoup plus d'argent que le Real Madrid, et cela a toujours été le cas - la question est de savoir si Mbappé veut poursuivre autre chose.