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Abobakr El Mokadem

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« L'objet interdit »… Michael O'Lisi risque la prison après la Coupe du monde

M. Olise
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É.-U.

Briller avec les Bleus lors de la Coupe du monde

Selon un article paru ce mercredi, Michael Olisi, la star de l’équipe de France, risque trois ans de prison après la fin du parcours des Bleus à la Coupe du monde 2026.

La France, battue 2-0 par l’Espagne mercredi en demi-finale, jouera la petite finale samedi avant de quitter les États-Unis.

Selon le journal britannique The Sun, Michael Oulissi aurait été surpris en possession d’un objet prohibé par les autorités françaises dans son casier au sein de la Coupe du monde.

Il lui serait donc conseillé de s’en défaire avant de quitter les États-Unis, car toute personne prise en flagrant délit de contrebande à la douane française encourt une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Pour rappel, de nombreux footballeurs utilisent des sachets de nicotine à placer sous la langue – légaux aux États-Unis – pour récupérer après un tournoi éprouvant.

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Olisse a été photographié en train de ranger ces sachets dans son armoire, sur une image publiée sur Instagram avant le match des huitièmes de finale contre le Paraguay, le 4 juillet.

Or ces sachets ne l’accompagneront pas en France, si tel est son prochain voyage, car le produit y est désormais prohibé.

Depuis le 1^(er) avril, les autorités françaises interdisent totalement ces sachets de nicotine à usage buccal sans tabac.

Placés sous la lèvre, ces sachets permettent aux joueurs de rester concentrés, de gérer le stress des grands matchs puis de se détendre après la rencontre.

Les experts estiment qu’elles sont bien moins nocives que le tabac et qu’elles restent légales dans la plupart des pays.

Oulissi a brillé durant la Coupe du monde, totalisant cinq passes décisives, mais n’a pas pu guider les Bleus face à une Espagne solide à Dallas.

L’ex-attaquant de Crystal Palace possède la nationalité française par sa mère franco-algérienne, mais il réside principalement près de Munich.

Oulissi, qui aurait pu représenter l’Algérie, le Nigeria ou l’Angleterre au niveau international, a grandi dans l’ouest de Londres tout en passant ses vacances familiales en France.

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