L'Inter baisse le prix de Bastoni, le Barça en alerte

L'international italien fait partie des joueurs que le club catalan envisage de vendre cet été et suscite également l'intérêt de Liverpool en Premier League.





Pas plus tard que le mois dernier, Bastoni semblait sur le point de signer un nouveau contrat à Milan, mais un changement de stratégie à l'Inter signifie que le club catalan est désormais prêt à écouter les offres. La semaine dernière, il a été évoqué qu'une indemnité de transfert d'environ 70 millions d'euros pourrait suffire à les convaincre de se séparer de Bastoni, à qui il reste deux ans de contrat avec l'Inter cet été. Ce dernier réclamerait un salaire net de 5 millions d'euros par an (10 millions d'euros bruts en Espagne).





L'Inter pourrait envisager des offres à partir de 50 millions d'euros.





GdS rapporte maintenant que l'Inter serait peut-être disposée à conclure un transfert pour un montant fixe de 50 millions d'euros, auquel s'ajouteraient des bonus. Les Nerazzurri prévoient de se reconstruire cet été, et Bastoni est considéré à la fois comme un joueur dont on peut se séparer et comme un bon moyen de renflouer les caisses de l'équipe. Le joueur de 26 ans s'est attiré les foudres des supporters de l'Inter et est régulièrement sifflé ces derniers temps, après avoir été vivement critiqué pour une simulation contre l'AC Milan.





Un transfert à Barcelone intéresserait Bastoni.





L'intérêt du FC Barcelone n'est pas nouveau, et Matteo Moretto a indiqué que Bastoni serait désireux de rejoindre le club catalan. Il est également le choix privilégié du directeur sportif Deco, mais on ignore encore si le Barça sera prêt à investir massivement sur un défenseur. La priorité est de recruter un avant-centre, et un transfert de Bastoni pourrait également dépasser leurs moyens. Liverpool a également été associé à Bastoni, et les finances ne seront pas un obstacle pour les Reds. Si le transfert s'avère plus réaliste, Barcelone pourrait être tenté par l'opportunité de réaliser son premier gros investissement en défense depuis Jules Koundé.