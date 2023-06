L'étonnante confidence de Cristiano Ronaldo sur Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a révélé que la plus grande différence entre jouer pour Al-Nassr et Manchester United, c'est de s'entraîner le soir.

Ronaldo a révélé qu'il existait des différences culturelles importantes entre l'Arabie saoudite et l'Europe, où il a joué pour des clubs comme United, le Real Madrid et la Juventus, et qu'il devait parfois s'entraîner le soir.

Interrogé par les chaînes de la Saudi Pro League (via Arab News) sur le plus grand changement apporté par le fait de jouer au Moyen-Orient, l'international portugais a répondu : "Par exemple, en Europe, nous nous entraînons plutôt le matin, alors qu'ici, nous nous entraînons l'après-midi ou le soir, et pendant le Ramadan, nous nous entraînons à 10 heures du soir. C'est étrange, mais comme je vous l'ai dit, ces situations font partie d'une expérience, de souvenirs.

"J'aime vivre ces moments parce qu'on apprend avec ces choses-là. C'est difficile, mais ce n'est pas quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Mon expérience jusqu'à présent est que les supporters saoudiens aiment vraiment le football et aiment vivre leur vie, c'est une bonne chose et je suis très heureux maintenant.

Ronaldo a été associé à un éventuel départ d'Al-Nassr cet été, mais il a mis fin à toute discussion à ce sujet, insistant sur son intention de rester en Arabie saoudite. Il pourrait bientôt être rejoint dans le championnat par son rival Lionel Messi, qui est sur le point de quitter le PSG à la suite d'une offre colossale d'Al-Hilal.