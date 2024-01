L'étonnante confession de De Bruyne

Kevin De Bruyne, a révélé qu'il passait le plus clair de son temps en tant que chauffeur de taxi pour ses enfants.

Le milieu de terrain de Manchester City a passé près de cinq mois sur la touche après s’être déchiré les ischio-jambiers lors de la première journée de Premier League, mais il a fait un retour triomphal en délivrant une passe décisive lors de la victoire 5-0 de City sur Huddersfield en FA Cup. Après le match, il a révélé ce à quoi il a consacré la majeure partie de son temps libre. « Pour être honnête, quand vous avez trois enfants entre trois et sept ans, ce n’est pas grand-chose, je suis essentiellement chauffeur de taxi. J’ai aimé ça », a déclaré De Bruyne aux journalistes. « Je pense qu’ils ont apprécié que papa puisse regarder les matches. Maintenant, il sera plus difficile pour la femme et pour tout le monde de compléter le programme. »

De Bruyne a admis que ce temps d’arrêt lui avait fait du bien sur le plan mental, après avoir passé autant de temps à concourir au plus haut niveau deux fois par semaine. « Ce n’est pas comme si j’avais besoin d’une pause, mais je l’ai prise, pour transformer un désavantage en avantage. Quand je réfléchis à ma carrière, j’ai joué ces dix dernières années sans interruption et avec une courte pause, c’était peut-être une bonne chose pour moi de me remettre un peu à zéro et de prendre soin de moi, ce qui n’est pas vraiment possible pendant l’année. J’espérais pouvoir travailler dur et revenir en forme et j’ai l’impression que c’est ce que je fais, mais il est évident que je dois progresser. »

Mais il a déclaré qu’il n’appréciait pas d’être éloigné de ses coéquipiers. « Quand vous vous entraînez avec une blessure, vous êtes toujours seul », a ajouté De Bruyne. « Vous pouvez vous entraîner avec d’autres kinésithérapeutes ou d’autres personnes dans le gymnase, mais vous n’êtes pas vraiment avec l’équipe, donc vous travaillez souvent en dehors de ces heures. C’est donc agréable d’être à nouveau avec l’équipe et de participer à des compétitions. »