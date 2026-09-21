L’Eredivisie impressionne Xavi : « C’était d’un niveau Ligue des champions »

Xavi Hernández a évalué le niveau de l’Eredivisie VriendenLoterij. Lors du point presse durant lequel il a expliqué sa première sélection de l’équipe des Pays-Bas, il est revenu sur ses expériences dans les stades néerlandais.

Le sélectionneur s’était encore rendu début septembre à Ajax-PSV (1-3). Dimanche dernier, il était présent à De Kuip, où il a vu Feyenoord s’imposer 5-0 contre le FC Utrecht.

Interrogé sur ses conclusions concernant le niveau du championnat néerlandais, Xavi a déclaré : « L’Eredivisie est d’un haut niveau. »

« Dimanche, j’ai regardé Feyenoord-FC Utrecht et avant cela, par exemple, Ajax-PSV à la Johan Cruijff ArenA. C’était, à mon avis, d’un niveau Ligue des champions. C’était un bon match, avec une forte intensité des deux équipes. »

« L’Eredivisie a évidemment un bon niveau, mais cela dépend du club. Les grands clubs ont un bon niveau, de bons joueurs et de bons talents. Nous devons les garder à l’œil », a ajouté Xavi.

Là où Ronald Koeman avait clairement fermé la porte aux joueurs évoluant par exemple en Saudi Pro League, cela n’a pas d’importance pour le nouveau sélectionneur. « Ma préférence va au fait de regarder et de parler avec le joueur. »

« L’intensité avec laquelle le joueur évolue, le rythme, la capacité, l’ambition, la passion et ce qu’il montre sur le terrain sont, à mes yeux, le plus important. J’aime vérifier l’individu, parce que le club ne m’intéresse pas, car chaque équipe joue dans un système différent », a conclu le technicien espagnol.