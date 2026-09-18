L’ancien capitaine des Reds ne voit toutefois pas les causes chez le nouvel entraîneur Andoni Iraola, mais bien davantage dans ce qu’il considère comme la politique de transferts ratée de ces dernières années. L’ancien défenseur central va même jusqu’à établir une comparaison avec l’ère des Galactiques du Real Madrid dans les années 2000, finalement peu glorieuse, lorsque les Merengue avaient suscité de grandes attentes avec des superstars comme Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo et David Beckham, sans toutefois parvenir à les satisfaire durablement.

« Le nouvel entraîneur doit gérer avec diplomatie les conséquences d’une politique de transferts de Liverpool qui a conduit le club sur une voie risquée et inhabituelle, qui ressemble davantage à celle du Real Madrid. En l’état actuel des choses, nous sommes en plein milieu de l’ère ratée des “Galactiques” d’Anfield », a écrit l’homme de 48 ans dans sa chronique pour le Telegraph.

L’Anglais fait notamment référence aux énormes investissements des dernières périodes de transferts. Rien que durant l’été 2025, Liverpool a dépensé près de 500 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs. Parmi les arrivées les plus marquantes figuraient Alexander Isak (145 millions d’euros), Florian Wirtz (125 millions d’euros) et Hugo Ekitike (95 millions d’euros). S’y sont ajoutés notamment Milos Kerkez et Jeremie Frimpong pour plus de 40 millions d’euros chacun. Le mercato estival 2025 de Liverpool est le deuxième plus coûteux de l’histoire du football, seul Manchester City a dépensé davantage en 2026.

Mais à l’été 2026 aussi, Liverpool a encore fortement renforcé son effectif sur le marché des transferts. Bradley Barcola a notamment rejoint Anfield en provenance du Paris Saint-Germain pour une indemnité de transfert d’environ 120 millions d’euros. Les Reds ont également recruté Jeremy Jacquet pour 63 millions d’euros en provenance de Rennes et Victor Munoz pour 40 millions d’euros supplémentaires.

Pour Carragher, cette offensive sur le marché des transferts a une conséquence remarquable. « Un fait incroyable, quand on pense à tout ce qui a déjà été investi. L’entraîneur basque est le premier à Liverpool à travailler avec des recrues d’une valeur de plus de 700 millions de livres sterling (soit 815 millions d’euros, NDLR) - tout en pouvant à juste titre avoir le sentiment qu’on lui a distribué de mauvaises cartes », a-t-il expliqué.

Comment Liverpool a-t-il démarré la nouvelle saison ?

Liverpool a connu un début de saison poussif. Certes, les Reds n’ont perdu aucun de leurs six matches officiels jusqu’ici, mais en Premier League, le bilan reste modeste. Après quatre journées, le club ne compte qu’une seule victoire pour trois matches nuls et n’occupe que la huitième place.

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Le regard sur la saison passée n’apporte pas non plus beaucoup de motifs de satisfaction. Liverpool a terminé l’exercice sans titre et ne s’est qualifié que de justesse pour la Ligue des champions en finissant cinquième. À l’heure actuelle, le club manquerait même la qualification pour la reine des compétitions. La saison est toutefois encore longue.

La prochaine occasion de se racheter s’offrira aux Reds dimanche. Liverpool affrontera alors l’AFC Bournemouth en Premier League.