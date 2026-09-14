Karim Adeyemi réalise un excellent début de saison avec le Barça, l'ailier allemand de 24 ans prouvant qu'il est l'une des recrues les plus importantes du club lors du dernier mercato estival.

Le Barça a versé environ 20 millions d'euros au Borussia Dortmund, un montant qui confirme que l'opération est très rentable.

Après sa prestation remarquable face à Levante, l'épouse d'Adeyemi a commenté sur son compte Instagram par un message qui a rencontré un large écho.

Elle a d'abord écrit : « Bravo Karim », puis a ajouté : « 140 millions ».

Ce commentaire s'est largement répandu, car il correspond à la somme versée par le Real Madrid pour Yan Diomandé.

Diomandé fait l'objet de vives critiques en raison du faible niveau qu'il a affiché avec le Real Madrid, bien qu'il soit la recrue la plus chère de l'histoire du club merengue.

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