Christian « Kelly » González, le nouvel entraîneur de l'Inter Miami, a déclaré que l'Argentin Lionel Messi lui avait promis de l'aider à remporter la Coupe des champions, lors de son premier match en tant qu'entraîneur de l'équipe, une promesse qu'il a tenue en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive.

Lionel Messi a continué d'écrire l'histoire aux États-Unis, après avoir mené l'Inter Miami au sacre en Coupe des champions à la suite de la victoire sur le club mexicain du Cruz Azul sur le score de 2-0, à l'aube de ce jeudi, lors d'une soirée qui a livré un nouveau chiffre exceptionnel dans la carrière de la star argentine.

Messi a inscrit le premier but de l'Inter Miami à la 24e minute, avant de délivrer la passe décisive du deuxième but pour son coéquipier brésilien Casemiro sur un corner à la 81e minute, menant ainsi son équipe vers un nouveau titre et confirmant une nouvelle fois sa présence dans les grands rendez-vous.

Christian a déclaré, lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre : « Lionel m'a dit qu'il ferait de moi un champion, et il l'a fait. Je ne trouve pas les mots pour décrire ce que je ressens. C'est un mélange de joie et de bonheur, beaucoup d'émotions contradictoires. »

La victoire de mercredi met fin à une série de trois matchs sans succès et apporte de la joie au cœur d'une équipe qui était pressentie pour dominer le continent, mais qui était sur le point de repartir bredouille de titres après son élimination de la Ligue des champions de la Concacaf et de la Leagues Cup.

González a affirmé que cette victoire donne un coup de fouet moral à l'équipe, qui occupe actuellement la deuxième place de la conférence Est de la Major League Soccer, à neuf points du leader.

Concernant le match face au Cruz Azul, l'entraîneur a mis en lumière la soif de son équipe, remplie de joueurs « qui ont beaucoup gagné » et qui souhaitent encore ramener un nouveau titre dans l'armoire à trophées de l'Inter Miami.

Il a particulièrement évoqué Messi, le qualifiant de « numéro un », et a affirmé qu'il méritait le Ballon d'Or cette année.

Il a ajouté : « Il est unique en son genre ; je n'ai aucun doute que le Ballon d'Or doit lui revenir. Au regard de son âge, de la Coupe du monde à laquelle il a participé, et de ce qu'il représente pour tout le monde, non seulement dans le football mais aussi en matière de valeurs de la vie... il est juste qu'il la remporte. »

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La nomination de González en tant que nouvel entraîneur de l'Inter Miami, en remplacement de Guillermo Hoyos, avait été annoncée fin août, mais il n'avait pas pu disputer son premier match jusqu'à aujourd'hui en raison de problèmes liés à son permis de travail.

Sa dernière expérience sur un banc remontait à octobre, lorsque son contrat avec le club argentin de Platense avait pris fin.

L'Inter Miami n'avait jamais remporté la Coupe des champions, une compétition à laquelle il a participé en tant que détenteur du titre de la Major League Soccer, un titre qu'il a soulevé en décembre dernier pour la première fois de sa courte histoire.