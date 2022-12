L'ennemi public numéro 1 de la France est de retour

Emiliano Martinez est revenu à Aston Villa vendredi après ses exploits en Coupe du monde avec l'Argentine.

Des exploits qui ont été suivis de célébrations d'après-match controversées et grossières. Martinez a été une star des tirs au but pour l'Albiceleste, l'aidant à gagner contre la France en finale en arrêtant le tir au but de Kingsley Coman et en remportant le Gant d'or du tournoi.

Cependant, pour de nombreux critiques, les célébrations ultérieures du gardien de but ont dépassé les limites de l'acceptable.

Martinez, dont le comportement lors de la séance de tirs au but avait déjà suscité des critiques, a semblé se moquer à plusieurs reprises de Kylian Mbappé, le héros du triplé français, et a fait un geste obscène apparemment délibéré avec le trophée du Gant d'or. L'ancien joueur d'Arsenal a appelé à un "moment de silence" pour Mbappe dans le vestiaire après la victoire de l'Argentine, et il a été vu tenant une marionnette bizarre avec le visage de l'attaquant français lors des célébrations de retour au pays.

En arrivant à Villa vendredi, Martinez a peut-être eu quelques explications à donner aux patrons du club.

La semaine dernière, l'entraîneur Unai Emery a promis de s'occuper de la façon dont Martinez a célébré, en disant : "Lorsque vous avez de grandes émotions, il est parfois difficile de les contrôler. Je vais parler avec lui la semaine prochaine au sujet de certaines célébrations". Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graet, a écrit à ses homologues argentins pour se plaindre des abus visant Mbappé, qui a depuis qualifié les actions de Martinez de "futiles".

Villa affronte Tottenham en Premier League dimanche, après avoir perdu 3-1 contre Liverpool lors de leur premier match de retour après la pause de la Coupe du monde.