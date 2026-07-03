L’équipe d’Égypte a réalisé un exploit historique lors de la Coupe du monde 2026 en remportant enfin une séance de tirs au but, une première dans une grande compétition depuis la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations 2022 face au Cameroun. Cette victoire met fin à une série de trois éliminations consécutives aux tirs au but.

Selon le site français de statistiques footballistiques « Stats Foot », ce succès aux tirs au but en phase à élimination directe met fin à une série noire qui durait depuis plus de quatre ans et offre à la génération actuelle un précieux coup de fouet psychologique en vue des tours à élimination directe.

Sur le plan continental, Stats Foot a également souligné, via son compte X, que 2026 est la première édition de l’histoire où deux sélections africaines s’imposent lors d’un match à élimination directe : l’Égypte suivant la trajectoire du Maroc, déjà qualifié à ce stade.

Cet exploit illustre la progression du football africain sur la scène internationale et sa capacité à rivaliser avec les cadors lors des grandes compétitions, nourrissant l’espoir de continuer à écrire l’histoire au fil des prochains tours.