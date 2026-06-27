L'Égypte a laissé passer sa chance… Le Maroc conserve son exploit exceptionnel

La sélection marocaine a préservé un exploit arabe unique en Coupe du monde, l’Égypte s’étant qualifiée comme deuxième de son groupe pour le deuxième tour de l’édition en cours.

Les Pharaons ont décroché une qualification historique pour le deuxième tour, grâce à leur match nul palpitant contre l’Iran (1-1) ce samedi matin lors de la troisième journée du groupe G.

Les Pharaons terminent la phase de groupes avec 5 points, à la deuxième place derrière la Belgique, leader du groupe à la différence de buts, tandis que l’Iran attend de connaître son sort parmi les meilleurs troisièmes (3 points, différence de buts 0).

Les Pharaons auraient même pu terminer en tête du groupe en cas de succès face à l’Iran, mais ils ont dû se contenter du nul tandis que la Belgique écrasait la Nouvelle-Zélande 5-1.

Le Maroc conserve donc son record de meilleure équipe arabe de l’histoire des Coupes du monde, selon les données d’Opta.

Une performance réalisée à deux reprises, en 1986 et en 2022.

Les Lions de l’Atlas, eux, ont atteint les huitièmes de finale de l’édition en cours, mais en tant que deuxièmes de leur poule.

À ce stade de la compétition, Maroc et Égypte sont les deux représentants arabes qualifiés pour les huitièmes de finale, tandis que l’Algérie conserve une chance de les rejoindre, même si elle ne pourra pas terminer en tête de son groupe.

Les Verts peuvent au mieux terminer deuxièmes du groupe J avec six points, à condition de battre l’Autriche demain matin. L’Argentine, déjà première avec six points avant son match contre la Jordanie, conserve la tête grâce à ses résultats favorables face aux représentants africain et européen.