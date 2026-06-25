Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

L’Égypte à 100 %… Analyse des chances de qualification de toutes les équipes dans leurs groupes de la Coupe du monde

Égypte vs Iran
Égypte
Iran
Coupe du monde
Algérie vs Autriche
Algérie
Autriche
Sénégal vs Irak
Sénégal
Irak
Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Tunisie vs Pays-Bas
Tunisie
Pays-Bas
Norvège vs France
Norvège
France
Équateur vs Allemagne
Équateur
Allemagne
Jordanie vs Argentine
Jordanie
Argentine
Colombie vs Portugal
Colombie
Portugal
Panama vs Angleterre
Panama
Angleterre
Égypte
Iran
É.-U.
Algérie
Autriche
Sénégal
Irak
Canada
Cap-Vert
Arabie saoudite
Tunisie
Pays-Bas
Norvège
France
Équateur
Allemagne
Jordanie
Argentine
Colombie
Portugal
Panama
Angleterre

Prévisions avant la fin de la troisième journée

Plusieurs sélections ont déjà validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, tandis que d’autres devront encore lutter lors de la troisième journée de la phase de groupes pour intégrer le cercle des équipes qualifiées pour les phases à élimination directe.

Se sont déjà mathématiquement assurées leur billet pour les 16^(es) de finale : le Mexique, l’Afrique du Sud, la Suisse, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Maroc, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Norvège, l’Argentine et la Colombie.

À l’inverse, la République tchèque, le Qatar, Haïti, la Turquie, la Tunisie, la Jordanie et le Panama sont officiellement éliminés.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont au tour suivant.

Selon le réseau de statistiques Opta, relayé par Foot Mercato, les pourcentages de qualification pour les places restantes sont les suivants :

- Groupe A : Corée du Sud, 87,76 %

– Groupe 3 : Écosse, 24,86 %

– Groupe 4 : l’Australie (93,36 %) et le Paraguay (88,08 %)

– Groupe 5 : Côte d’Ivoire 93,29 %, Équateur 18,15 %, Curaçao 17,58 %

- Groupe 6 : Pays-Bas (100 %), Japon (100 %), Suède (91,50 %)

- Groupe 7 : Égypte 100 %, Belgique 91,96 %, Iran 56,61 %, Nouvelle-Zélande 7,99 %

- Groupe 8 : l'Espagne à 100 %, le Cap-Vert à 66,72 %, l'Uruguay à 38,19 % et l'Arabie saoudite à 33,27 %

- Groupe 9 : Sénégal 72,18 %, Irak 1,12 %

- Groupe 10 : Autriche (97,15 %) et Algérie (82,09 %)

- Groupe 11 : Portugal 100 %, République démocratique du Congo 41,59 %, Ouzbékistan 1,68 %

Groupe 12 : Angleterre 100 %, Ghana 100 %, Croatie 94,86 %.

Publicité