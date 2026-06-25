L’Égypte à 100 %… Analyse des chances de qualification de toutes les équipes dans leurs groupes de la Coupe du monde

Plusieurs sélections ont déjà validé leur billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, tandis que d’autres devront encore lutter lors de la troisième journée de la phase de groupes pour intégrer le cercle des équipes qualifiées pour les phases à élimination directe.

Se sont déjà mathématiquement assurées leur billet pour les 16^(es) de finale : le Mexique, l’Afrique du Sud, la Suisse, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Brésil, le Maroc, les États-Unis, l’Allemagne, la France, la Norvège, l’Argentine et la Colombie.

À l’inverse, la République tchèque, le Qatar, Haïti, la Turquie, la Tunisie, la Jordanie et le Panama sont officiellement éliminés.

Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont au tour suivant.

Selon le réseau de statistiques Opta, relayé par Foot Mercato, les pourcentages de qualification pour les places restantes sont les suivants :

- Groupe A : Corée du Sud, 87,76 %

– Groupe 3 : Écosse, 24,86 %

– Groupe 4 : l’Australie (93,36 %) et le Paraguay (88,08 %)

– Groupe 5 : Côte d’Ivoire 93,29 %, Équateur 18,15 %, Curaçao 17,58 %

- Groupe 6 : Pays-Bas (100 %), Japon (100 %), Suède (91,50 %)

- Groupe 7 : Égypte 100 %, Belgique 91,96 %, Iran 56,61 %, Nouvelle-Zélande 7,99 %

- Groupe 8 : l'Espagne à 100 %, le Cap-Vert à 66,72 %, l'Uruguay à 38,19 % et l'Arabie saoudite à 33,27 %

- Groupe 9 : Sénégal 72,18 %, Irak 1,12 %

- Groupe 10 : Autriche (97,15 %) et Algérie (82,09 %)

- Groupe 11 : Portugal 100 %, République démocratique du Congo 41,59 %, Ouzbékistan 1,68 %

Groupe 12 : Angleterre 100 %, Ghana 100 %, Croatie 94,86 %.