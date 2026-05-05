L'AZ pourrait perdre Peer Koopmeiners : deux clubs sont fortement intéressés

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin (Soccernews), l’AZ pourrait perdre Peer Koopmeiners à l’issue de la saison. Le milieu de terrain suscite l’intérêt du VfB Stuttgart et de Bologne, tandis que Wouter Goes est également surveillé en Italie.

Formé au club, le joueur de 26 ans a mis du temps à s’imposer chez les pros, contrairement à son frère aîné Teun. Ses prêts à Excelsior et à Almere City ne constituent donc pas une surprise.

Son prêt à Almere City a ensuite marqué un tournant : devenu indispensable dans l’entrejeu, il a récemment contribué à la victoire de l’AZ en Coupe des Pays-Bas.

« Je pense qu’il va se passer des choses chez l’AZ », explique Boualin. « Le départ de Kees Smit est presque certain, tout comme celui de Troy Parrott. Ce dernier suscite l’intérêt de nombreux clubs de Premier League. »

« N’oublions pas non plus Wouter Goes, qui suscite beaucoup de demandes d’informations, principalement en Italie. Je pense qu’il s’y plairait. Et puis il y a Peer Koopmeiners, un milieu défensif très efficace. »

« Il est sur les radars de nombreux clubs et, à ce que je sais, Bologne en Italie et le VfB Stuttgart en Allemagne le suivent de très près. Ils devraient bientôt passer à l’action. » Koopmeiners est sous contrat avec le club d’Alkmaar jusqu’en milieu d’année 2028.

Ces dernières années, les milieux de terrain néerlandais ont généralement brillé en Serie A : Jerdy Schouten (Bologne), Marten de Roon (Atalanta), Tijjani Reijnders (AC Milan) et Teun Koopmeiners (Atalanta/Juventus) en sont la preuve.