« L’avenir de Teun Koopmeiners soudainement complètement bouleversé »

La situation de Teun Koopmeiners à la Juventus semble avoir complètement changé en très peu de temps. De récents développements au sein de l’effectif soulèvent de nouvelles interrogations autour de l’international néerlandais aux 32 sélections, rapporte Calciomercato.

Koopmeiners recule en effet de plus en plus dans la hiérarchie de l’entraîneur Luciano Spalletti. Cela s’explique entièrement par le retour de Douglas Luiz, qui réalise jusqu’ici une préparation particulièrement solide.

Douglas Luiz avait encore été prêté la saison dernière à Nottingham Forest et Aston Villa, mais il joue désormais à nouveau sa chance à la Juventus. Koopmeiners compte donc un nouveau concurrent, et avant même le début de la saison, il semble avoir perdu la bataille pour une place.

« Les performances de Luiz bouleversent complètement l’avenir de Koopmeiners », écrit Calciomercato, qui envisage un départ de l’international néerlandais. Koopmeiners veut en effet disposer de davantage de temps de jeu.

Une porte de sortie pourrait se trouver en Premier League. Aston Villa comme Manchester United suivraient en effet Koopmeiners de près. La Juventus réclame une indemnité de transfert d’environ 30 millions d’euros.

Un prêt fait toutefois aussi partie des possibilités. La Juventus souhaiterait alors inclure une option d’achat obligatoire, liée à la réalisation d’objectifs fixes. À l’heure actuelle, des « mesures sérieuses » sont prises en vue d’un départ de Koopmeiners, assure la source.