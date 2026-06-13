L’attaquant uruguayen met en garde : « L’Arabie saoudite a battu l’Argentine. »

L’attaquant uruguayen Federico Vinias a prévenu : la rencontre de lundi soir (heure de la côte Est des États-Unis) face à l’Arabie saoudite, au Hard Rock Stadium de Miami, s’annonce très disputée.

« C’est un match très compliqué, car ils ont des joueurs exceptionnels », a déclaré Vinias dans des propos rapportés par le journal saoudien « Al-Riyadiah ». « Il y a un précédent lors de la Coupe du monde 2022, lorsqu’ils ont disputé leur premier match contre l’Argentine et l’ont emporté. »

Il a ajouté : « Nous ne devons pas aborder la rencontre avec trop d’assurance, car ce sera un match très difficile, et un premier match l’est toujours. »

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Il a ajouté : « Répéter ce que nous avons accompli en 2010 (atteindre les demi-finales de la Coupe du monde) serait très positif pour nous, c’est mon avis personnel… Nous travaillons dur pour offrir une bonne performance, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles et les supporters qui nous soutiennent. »

Interrogé sur les consignes de son entraîneur argentin Marcelo Bielsa et sur son rôle offensif potentiel aux côtés de Darwin Núñez, Vinícius a répondu : « Marcelo exige toujours de l’enthousiasme et il demande aux attaquants de mettre une pression intense pour épuiser la défense adverse. »

Il a ajouté : « Si ce schéma se confirme, je peux aisément évoluer aux côtés d’un avant-centre pur, ayant déjà occupé cette position par le passé. La présence de deux pointes permet de partager les tâches, de presser haut, d’attirer les défenseurs et, surtout, de libérer mon partenaire pour qu’il reçoive le ballon dans les meilleures conditions. »

Il conclut : « Je sais aussi me replier, comme je le fais au Real Oviedo, tout en étant capable de presser la défense pour créer des occasions, notamment pour Darwin. Je maîtrise ces deux registres et cela ne me pose aucun problème. »