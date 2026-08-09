L'arme MSN : Neymar va-t-il retrouver Messi et Suárez ?

Le joueur brésilien Neymar traverse un moment décisif avec son club de Santos, alors que son contrat expire le 31 décembre prochain.

L'avenir de Neymar commence à soulever de plus en plus d'interrogations, aucune décision n'ayant été prise à ce jour concernant son maintien à Santos.

Le journal Marca a rapporté que le club américain de l'Inter Miami apparaît comme l'une des destinations susceptibles de transformer complètement la dernière étape de la carrière de Neymar.

Selon le site ge, Neymar est arrivé au centre d'entraînement de Santos, y est resté quelques minutes, puis a quitté les installations sans autorisation, sans participer à la séance de récupération prévue pour les joueurs titulaires.

Ce comportement a suscité une certaine inquiétude au sein du club brésilien, bien que Neymar soit revenu participer à la séance d'entraînement suivante, et Santos a décidé de ne lui infliger aucune sanction.

Neymar lui-même avait laissé la porte ouverte à la possibilité de poursuivre sa carrière, de chercher une autre destination, ou même d'envisager une retraite.

Dans ce scénario, l'Inter Miami apparaît comme une option des plus séduisantes, puisque Lionel Messi et Luis Suarez y sont déjà présents, ce qui rendrait de nouveau possible la réunion du trio historique MSN.

Neymar, Messi et Suarez ont joué ensemble au Barça entre 2014 et 2017, formant l'une des lignes d'attaque les plus inoubliables de l'histoire récente.

Pour l'heure, aucun accord n'est confirmé entre Neymar et l'Inter Miami, le joueur brésilien étant toujours lié par un contrat avec Santos, et c'est lui qui décidera de ce qu'il souhaite faire lors de la dernière étape de sa carrière.