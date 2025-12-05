L'Arabie saoudite prépare un raid sur le Real et le Barça

Il est possible que les trois joueurs se retrouvent à évoluer ensemble en Arabie saoudite dès l'été prochain.

Selon 365scores (via MD), un haut responsable du Fonds d'investissement public saoudien, propriétaire d'Al Hilal, Al-Nassr, Al Ahli et Al-Ittihad, a révélé que ces clubs ont Lewandowski, Rüdiger et Alaba dans leur viseur pour l'été prochain. L'objectif est de leur proposer des contrats très lucratifs, pour lesquels une négociation approfondie est envisagée.

Le FC Barcelone espère se séparer de Lewandowski, mais tout dépendra du retour ou non à la règle du 1-1 en Liga avant la fin de la saison. Si tel est le cas, l'intégralité du salaire du Polonais pourrait servir à financer son remplacement, ce qui augmenterait les chances des Catalans de recruter un joueur du calibre de Julian Alvarez ou Harry Kane. Il a déjà suscité l'intérêt de l'Arabie saoudite par le passé, et 2026 serait leur meilleure chance de s'attacher ses services.

Concernant Rüdiger et Alaba, aucune décision n'a été prise quant à leur avenir. Le Real Madrid ne se prononcera pas avant la fin de la saison, même s'il est presque certain que le défenseur autrichien quittera le club, étant donné qu'il est relégué au second plan dans les plans de Xabi Alonso.

Il sera intéressant de suivre l'évolution des situations de Lewandowski, Rüdiger et Alaba. Tous trois espèrent participer à la Coupe du Monde l'été prochain ; il est donc probable qu'aucune décision individuelle ne soit prise avant la fin du tournoi.