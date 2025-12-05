L'Arabie saoudite casse sa tirelire pour Mohamed Salah

La direction de cette dernière serait prête à financer une offre conséquente pour le joueur de 33 ans, les négociations précédentes et les liens étroits qu'entretient Salah avec les dirigeants de la SPL étant considérés comme des facteurs clés dans un éventuel transfert.

Salah s'est retrouvé sur le banc lors des deux derniers matchs de Premier League de Liverpool, une décision qui a stupéfié les supporters et relancé les interrogations quant à son avenir à long terme au club. Le choix de Slot de laisser de côté le meilleur buteur en activité de Premier League intervient dans une période d'irrégularité pour Liverpool, alimentant les spéculations sur la relation entre l'ailier et l'entraîneur, déjà sous pression. Par ailleurs, la Saudi Pro League a clairement indiqué qu'elle serait prête à financer un éventuel départ d'Anfield si Salah manifestait son intérêt pour le club, comme le rapporte le Telegraph.

Liverpool avait déjà refusé une offre de 150 millions de livres sterling d'Al-Ittihad en 2024, et Salah lui-même a admis que les négociations avec les dirigeants de la SPL étaient « sérieuses » avant qu'il ne choisisse de prolonger son contrat à Anfield l'été dernier. Cela signifie que tout retour sur le terrain nécessiterait désormais une indemnité de transfert plutôt qu'une signature gratuite, ce qui rend la mise à l'écart actuelle de Salah encore plus significative. Son contrat, qui court jusqu'en 2027, garantit à Liverpool le contrôle de l'équipe, mais la perception de sa mise à l'écart a modifié la dynamique du jeu.

La Saudi Pro League cherchant toujours à attirer des superstars en vue de la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite, Salah correspond au profil d'une recrue capable de transformer l'équipe. Quatre clubs sont détenus majoritairement par le Fonds d'investissement public du pays, ce qui signifie que le financement d'une arrivée de renom reste possible malgré les dépenses modérées de l'été dernier. Si Salah se montre intéressé, la direction de la Saudi Pro League est prête à agir rapidement.

La mise à l'écart soudaine de Salah a exacerbé les tensions internes à Liverpool, déjà fragilisé par un début de saison difficile sous la direction de Slot. L'aveu du capitaine Virgil van Dijk, selon lequel aucun joueur ne bénéficie d'un « crédit illimité », souligne le changement d'exigence et les tentatives de l'entraîneur d'imposer une nouvelle identité tactique. Slot a reconnu le mécontentement de Salah, mais a persisté à le maintenir sur le banc afin de s'attaquer aux problèmes structurels des performances de l'équipe.

Pour la Saudi Pro League, cette situation représente une opportunité rare d'acquérir l'un des joueurs les plus bankables de la dernière décennie. Les tentatives précédentes avaient échoué, Liverpool refusant de démanteler son noyau offensif, mais le contexte actuel redonne espoir aux clubs saoudiens quant à la possibilité de relancer un accord. Surtout, les propos de Salah lui-même concernant sa relation positive avec les dirigeants de la SPL laissent penser que la voie reste ouverte.

La transformation du championnat saoudien a ralenti après la première vague de signatures de stars en 2023, mais les dirigeants continuent d'affirmer leur intention d'investir massivement dans des transferts stratégiques et emblématiques. Salah correspond parfaitement à ce profil, compte tenu de ses origines arabes, de son statut international et de son parcours exceptionnel. Alors que plusieurs joueurs étrangers aux salaires élevés arrivent en fin de contrat, la SPL envisage la saison 2026-2027 comme la prochaine étape d'un recrutement ciblé de grands noms.