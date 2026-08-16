La décision de nommer l'Espagnol Xavi Hernández au poste de nouveau sélectionneur des Pays-Bas continue de surprendre bon nombre d'observateurs.

Personne ne s'attendait à ce que la prochaine étape de la carrière du technicien espagnol, après son départ du Barça, soit de prendre les rênes d'une sélection nationale comme celle des Pays-Bas. Xavi succédera à Ronald Koeman, exactement comme cela s'était produit au Barça en 2021.

Louis van Gaal, ancien entraîneur du Barça, qui a dirigé la sélection néerlandaise à trois périodes différentes, préférait un autre entraîneur à Xavi, selon les propos confirmés par son ami, le chanteur Dries Roelvink.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Roelvink, qui a affirmé : « Louis van Gaal m'a de nouveau dit hier, en détail, qu'il ne considère pas Xavi comme un mauvais choix de la part de la fédération néerlandaise, mais que, personnellement, il aurait préféré Peter Bosz. »

Le nom de van Gaal lui-même avait figuré parmi les principaux candidats pour un retour sur le banc de la sélection néerlandaise, aux côtés d'autres noms comme Arne Slot, Erik ten Hag et Peter Bosz, qui faisaient également partie du cercle des candidats.

Le technicien âgé de 75 ans, qui avait déjà entraîné Xavi au Barça il y a deux décennies, n'a pas hésité à le féliciter en lui disant : « Félicitations, Xavi. Bonne chance, mon ami. »

Quant à Xavi, une grande mission et un immense défi l'attendent. Il a déclaré dans une courte allocution après sa nomination : « Je considère la prise de fonctions au poste de sélectionneur des Pays-Bas comme un grand honneur. En tant que personne formée à l'académie du FC Barcelone, fortement influencée, entre autres, par Johan Cruyff et Rinus Michels, je ressens un lien particulier avec le football néerlandais. »

Dans ses premières déclarations en tant que sélectionneur, Xavi a évoqué van Gaal en affirmant : « On peut dire que je suis, dans une certaine mesure, un fils du football néerlandais. »

Il a ajouté : « D'autres grands entraîneurs, à commencer par Louis van Gaal, avec qui j'ai fait mes débuts au Barça, et Frank Rijkaard, ont également joué un rôle important dans ma formation en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. »