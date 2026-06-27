« L’analyse d’un expert » sur la rencontre Maroc-Pays-Bas

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’équipe arbitrale qui dirigera la rencontre décisive entre le Maroc et les Pays-Bas, mardi à l’aube, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026. L’arbitre brésilien Wiltons Sampaio sera au sifflet sur la pelouse du stade de Monterrey, au Mexique.

Il sera assisté de ses compatriotes Bruno Peres (premier assistant) et Bruno Bosquilia (deuxième assistant). Le Chilien Cristian Garay officiera comme quatrième arbitre, tandis que son compatriote José Ritamal sera le cinquième arbitre.

Sampaio, l’un des arbitres les plus en vue sur la scène internationale, a acquis une solide expérience dans l’arbitrage de grands matchs lors de compétitions continentales et mondiales, garantissant ainsi un haut niveau technique pour cette rencontre très attendue.

Il avait déjà dirigé le match d’ouverture de la compétition entre le Mexique et l’Afrique du Sud.