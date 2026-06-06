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CHICAGO, IL - JUNE 06: Kai Havertz 7 of Germany celebrates with Felix Nmecha 23 of Germany after scoring during a friendly match between the United States on June 6, 2026 at Soldier Field in Chicago, Illinois. (Photo by Melissa Tamez Icon Sportswire) SOCCER: JUN 06 USA vs Germany EDITORIAL USE ONLY Icon260606001Imago
Jeroen van Poppel

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L’Allemagne digère l’exploit des Américains et aborde la Coupe du monde avec confiance

Etats-Unis vs Allemagne
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Samedi, l'Allemagne a battu les États-Unis 2-1 lors du dernier match amical des Américains avant la Coupe du monde. À Chicago, l'équipe du sélectionneur Julian Nagelsmann a pris l'avantage grâce à des buts de Kai Havertz et Leroy Sané. Antonee Robinson a inscrit l'unique réponse américaine.

Mauricio Pochettino a aligné un schéma avec Sergiño Dest à droite du milieu, Malik Tillman dans l’entrejeu et Folarin Balogun en pointe, préféré à Ricardo Pepi. Des cadres comme Christian Pulisic et Weston McKennie étaient également titulaires.

La veille, l’Allemagne avait dû composer avec le forfait de Lennart Karl, offrant à Leroy Sané l’occasion de briller sur l’aile droite. À gauche, Nathaniel Brown a été préféré à David Raum, tandis que Manuel Neuer restait à l’infirmerie.

Le match a commencé de manière idéale pour les Allemands. Dès la 2^e minute, un coup franc mal défendu par les États-Unis a permis à Joshua Kimmich de centrer au premier poteau, où Kai Havertz a coupé de la tête pour ouvrir le score.

Après ce coup de massue initial, la formation de Pochettino a progressivement repris les commandes du jeu, se créant plusieurs occasions dangereuses. Tillman et Pulisic ont ainsi imposé leur influence sur le jeu américain.

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La récompense est intervenue à la 36^e minute : sur un corner de Pulisic, la défense allemande n’a pas réussi à repousser le danger. Robinson a alors repris le ballon d’une volée puissante et précise, qui a fini dans les filets : 1-1.

Grâce à cette réalisation, les locaux étaient logiquement récompensés de leurs efforts. Les États-Unis regagnaient les vestiaires avec un léger ascendant au nombre d’occasions et de corners, tandis que l’Allemagne peinait à se montrer à nouveau dangereuse. Le public de Soldier Field assistait alors à la révolte américaine après un départ manqué.

Après la pause, la rencontre reste équilibrée, même si l’Allemagne guette constamment l’ouverture. Elle survient à la 57^e minute : lancé en profondeur, Sané enroule sa frappe, déviée par Miles Robinson, et bat Freese.

Pochettino lançait alors Giovanni Reyna, Pepi, Tim Weah puis Brenden Aaronson pour tenter de revenir. Malgré leur nette domination territoriale, les États-Unis ne parvenaient pas à égaliser.



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