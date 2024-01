L'Algérie perd son attaquant vedette pour la CAN

Gros coup dur pour la sélection nationale d’Algérie. Les Fennecs viennent de perdre leur attaquant vedette pour la CAN.

Très mauvaise nouvelle pour le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, et la sélection algérienne. Engagée à l’instar des 23 autres nations pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre en Côte d’Ivoire le 13 janvier prochain, l’Algérie vient de perdre son homme en forme du moment en attaquant.

Amine Gouiri forfait pour la CAN

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) n’a pas encore démarré, mais les mauvaises nouvelles commencent déjà à tomber. En vent de poupe avec le Stade Rennais en France (21 matchs, 05 buts et 1 passe décisive, TCC), Amine Gouiri ne pourra pas prendre part à la compétition continentale avec les Guerriers du désert. L’attaquant s’est blessé, selon la Fédération algérienne de football (FAF), et a quitté le rassemblement.

« Le staff technique de l’équipe nationale, en concertation avec le staff médical, ont décidé de libérer l’attaquant Amine GOUIRI pour cause de blessure l’empêchant de prendre part à la prochaine CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023 », peut-on lire dans un communiqué sur le site officiel de la FAF, ce lundi 1er janvier 2024.

« Après examen du staff médical de l’équipe nationale et s’appuyant également sur le dossier médical de son club, le Stade Rennais FC, il a été décidé de ménager le joueur et de lui permettre de se rétablir convenablement », ajoute la note de la Fédération.

L’Algérie dans le groupe D de la CAN

Par ailleurs, l’instance souhaite un prompt rétablissement à son joueur. « La délégation de l’équipe nationale et la fédération algérienne de football souhaitent un prompt rétablissement au joueur », conclut la note officielle.

Pour rappel, l’Algérie est logée dans le groupe D de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Dans cette poule, les Fennecs se retrouvent avec l’Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. Les hommes de Djamel Belmadi font leur entrée en lice, le 15 janvier à 21 heures contre les Palancas Negras.