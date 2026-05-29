« L'Ajax accélère pour devancer le FC Barcelone dans la course à un jeune talent très convoité. »

Selon le journal danois Tipsbladet, l’Ajax suit de près Mikkel Bro Hansen. Le club ajacide va toutefois devoir affronter une concurrence féroce : plusieurs cadors européens, dont le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, la Juventus et Newcastle United, ont également coché le nom de ce jeune talent de 17 ans évoluant au FK Bodø/Glimt.

Considéré depuis longtemps comme l’un des plus grands talents de sa génération en Scandinavie, l’attaquant de pointe a quitté l’AGF début 2025 pour rejoindre Bodø/Glimt, où il s’est immédiatement mis en évidence.

Selon Tipsbladet, le FC Barcelone suit de près l’évolution du jeune attaquant, actuellement observé avec attention lors du Championnat d’Europe des moins de 17 ans, où il a immédiatement brillé en inscrivant un but dès le match d’ouverture contre le Monténégro (2-1).

L’Ajax figure également sur la liste des prétendants, mais la concurrence s’annonce rude : plusieurs émissaires de ces poids lourds du continent sont présents au tournoi pour évaluer le joueur de près.

L’attaquant, qui porte actuellement le brassard de capitaine de l’équipe danoise des moins de 17 ans, impressionne aussi sur la scène internationale : douze buts marqués en quatorze sélections, souvent en entrant en cours de jeu.

Avec Bodø/Glimt, il a déjà pris part à douze rencontres de l’équipe première, pour sept buts marqués et trois passes décisives.

Sous contrat avec Bodø/Glimt pour seulement une saison supplémentaire, le champion de Norvège ne pourra pas prétendre à une indemnité record pour ce talent exceptionnel.