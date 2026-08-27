L'Argentin Enzo Fernández, milieu de terrain de Chelsea, s'est rapproché d'un transfert à Manchester City pour un montant record, selon les informations d'Eduardo Burgos, journaliste au quotidien espagnol « AS », ce jeudi soir.

Burgos a indiqué que la finalisation du transfert de Fernández à Manchester City n'était plus qu'une question d'heures, après que le club anglais a trouvé un accord avec le joueur sur les termes personnels.

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La même source a précisé que l'on travaillait actuellement à finaliser l'accord, qui se conclura pour une somme record, tandis que le club londonien a convenu avec l'entraîneur Xabi Alonso d'écarter Fernández de la liste des joueurs face à Luton, un match qui s'est soldé par une victoire de Chelsea (2-0) ce jeudi, en Carabao Cup.

Cela intervient alors que Fernández est sur le point de quitter Chelsea, après trois saisons et demie passées avec le club, qui l'avait recruté en provenance du Benfica portugais en janvier 2023, à la suite de sa belle prestation avec l'Argentine et de son sacre à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Chelsea avait auparavant fixé la valeur de l'international argentin à 120 millions de livres sterling, un montant qui a constitué le principal obstacle pour Manchester City lors des négociations.

Les spéculations vont bon train autour de l'avenir de Fernández depuis la fin de la saison dernière, lorsqu'il avait laissé entendre son désir de rejoindre le Real Madrid, qui s'est finalement tourné vers le recrutement de l'international portugais Bernardo Silva, en provenance de Manchester City.

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