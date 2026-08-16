Aston Villa a raflé le transfert du Japonais Zion Suzuki, gardien de but de Parme, après être parvenu à un accord définitif avec le joueur et son club, fermant ainsi la porte au Paris Saint-Germain, qui était le plus proche de le recruter ces derniers jours.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé, via son compte Twitter, qu'Aston Villa et Parme ont déjà entamé l'échange des documents relatifs à la finalisation du transfert, après la réussite du club anglais à égaler l'offre précédemment formulée par le Paris Saint-Germain et à trouver un accord avec le gardien japonais, et ce à la suite de l'échec des négociations concernant son transfert vers le champion d'Europe.



Le Paris Saint-Germain était très proche de s'attacher les services de Suzuki, après avoir trouvé un accord avec Parme et l'entourage du joueur, dans le cadre d'un transfert estimé à environ 35 millions d'euros, avant que les négociations ne s'effondrent de manière soudaine dans les dernières heures.

Selon le quotidien français « L'Équipe », la direction du club parisien a décidé de se retirer du dossier après que les représentants du gardien ont considérablement revu à la hausse leurs exigences financières, réclamant une commission supplémentaire proche de 3 millions d'euros, ce que les dirigeants parisiens ont qualifié de « chantage » et ont refusé d'accepter.

Le journal a ajouté que le Paris Saint-Germain a tenté de contacter directement Suzuki pour clarifier sa position, mais que les conseillers du joueur l'ont empêché de répondre aux appels des dirigeants du club, avant que le champion d'Europe ne prenne la décision définitive de clore le dossier et de ne pas poursuivre les négociations.

Aston Villa a rapidement profité de l'échec du transfert pour se tourner vers le gardien japonais et égaler l'offre financière proposée par le Paris Saint-Germain, avant d'obtenir l'accord du joueur, faisant ainsi entrer l'opération dans ses phases finales, dans l'attente de l'annonce officielle dans les prochaines heures.