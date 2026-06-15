Selon le journaliste Romain Molina, Sabri Lamouchi n’est plus l’entraîneur de l’équipe de Tunisie. Le technicien français de 54 ans a été limogé suite à la lourde défaite 5-1 concédée face à la Suède en Coupe du monde.

Molina, qui contribue à The Guardian, The New York Times, la BBC et CNN, indique que l’ancien sélectionneur paie le prix de cette déroute.

Dimanche soir, les Aigles de Carthage ont encaissé une lourde défaite face à la sélection européenne. Chez les Africains, Omar Rekik – défenseur central et frère de l’ancien international néerlandais Karim, né à La Haye – était aligné dans l’axe de la défense.

L’arrière central, auteur de l’unique but tunisien, n’a pas mâché ses mots au micro de l’agence DPA.

« C’est embarrassant pour nous en tant qu’équipe et pour toute la Tunisie. Après cette mauvaise performance, nous devons nous regarder dans le miroir. »

« Nous devons d’abord nous critiquer nous-mêmes et corriger nos erreurs. Nous promettons de faire de notre mieux et de mettre tout en œuvre pour faire mieux », a-t-il ajouté. La Fédération tunisienne de football a décidé de licencier Lamouchi avec effet immédiat.

Les Aigles de Carthage défieront le Japon dimanche prochain avant de clore la phase de groupes le 26 juin face aux Pays-Bas.