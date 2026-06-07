L’absence de Lionel Messi ne constitue pas un problème pour l’Argentine

L'Argentine poursuit sereinement sa préparation avant le coup d'envoi de la Coupe du monde. Dans la nuit de samedi à dimanche, le champion du monde en titre s'est imposé 2-0 face au Honduras. Lionel Messi est resté sur le banc durant les 90 minutes de cette rencontre amicale disputée au Texas.

Le sélectionneur Lionel Scaloni, préférant ne prendre aucun risque avec un Messi pas encore à 100 %, a laissé la star sur le banc. Il a fallu attendre la 37^e minute pour voir Lautaro Martínez ouvrir le score sur penalty.

Peu après la mi-temps, l’excellent Giuliano Simeone a doublé la mise, bien servi par Martínez. Le Honduras, non qualifié pour la Coupe du monde, n’a jamais été en mesure de rendre la rencontre vraiment passionnante.

En défense, Scaloni a d’ailleurs aligné les anciens Ajacides Nicolás Tagliafico et Lisandro Martínez ; le premier est resté aux vestiaires à la mi-temps, tandis que le second a disputé une heure de jeu sous les ordres du sélectionneur.

Un dernier test est prévu dans la nuit de mercredi à jeudi face à l’Islande, avant l’ouverture du tournoi.

Le champion du monde en titre débutera la phase de groupes le 17 juin face à l’Algérie, victorieuse 1-0 des Pays-Bas lors de son dernier match de préparation. L’Autriche sera son adversaire le 22 juin, puis la Jordanie clôturera la poule le 28 juin.