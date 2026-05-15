Kylian Mbappé lance de graves accusations contre Arbeloa, qui réagit immédiatement

Lors de la conférence de presse suivant la rencontre Real Madrid – Real Oviedo (2-0), Kylian Mbappé a justifié son rôle de remplaçant. L’attaquant français a mis en cause l’entraîneur Alvaro Arbeloa, lequel a formellement démenti ces accusations.

L’international français était en convalescence après une blessure musculaire, et il a choisi de se ressourcer lors d’une partie de chasse dans les ports de Sicile.

Cette situation lui a valu de nombreuses critiques. Jeudi soir, lorsqu’il est entré en jeu, le public du Santiago Bernabéu l’a massivement hué.

Quatre jours plus tôt, il n’avait pas été inclus dans le groupe pour le clasico face au FC Barcelone (2-0).

Selon l’attaquant français, son absence n’était pas due à un manque de condition. « J’étais suffisamment en forme pour affronter le Barça. J’adore ce genre de matchs. Je marque toujours contre eux. »

« Je me sens bien, même très bien. Je n’ai pas joué parce que l’entraîneur m’a dit que, selon lui, je suis le quatrième attaquant de l’équipe, derrière Mastantuono, Vini (Vinícius Júnior) et Gonzalo (Gonzalo García). »

« Au final, j’accepte cette situation et je joue le temps qu’on me donne. Je pense avoir bien joué, j’ai offert une passe décisive à Jude (Bellingham, ndlr) et nous avons bien joué et gagné. C’est important de gagner à domicile et de toujours rester positif. »

Interrogé sur ces propos, l’entraîneur a démenti avoir établi une hiérarchie aussi précise : « Je ne sais pas quoi vous dire, car je n’ai pas quatre attaquants et je ne lui ai jamais dit une phrase pareille. Je n’en ai aucune idée. Peut-être qu’il m’a mal compris ou quelque chose comme ça… Je ne lui ai jamais dit qu’il était le quatrième attaquant. »



































