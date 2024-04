Kylian Mbappé, la vérité sur ses mots prononcés contre Luis Enrique

On en sait un peu plus désormais sur les mots prononcés par Kylian Mbappé contre Luis Enrique à l’occasion de sa sortie contre l’OM, dimanche.

Il ne se passe désormais plus une semaine sans que Kylian Mbappé ne soit au cœur d’une nouvelle polémique au PSG. Cela, depuis que l’international français a annoncé au club et à ses coéquipiers son intention de départ l’été prochain. Des polémiques qui résultent surtout des décisions de Luis Enrique de remplacer le joueur lors des derniers matchs de Ligue 1. Remplacé encore une fois face à l’OM dimanche, Kylian Mbappé n’a pas caché son agacement avec des mots crus contre à l’encontre de Luis Enrique.

Luis Enrique cash sur Kylian Mbappé

Le PSG s’est imposé dimanche dans le Classique contre l’OM à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1 (0-2). Mais comme lors des derniers matchs en championnat, c’est encore une fois Kylian Mbappé et Luis Enrique qui ont pris toute la lumière de la rencontre et cela, dans le mauvais sens. Pour cause, le technicien français a une nouvelle fois sorti son attaquant vedette en cours de jeu. Interrogé sur ses raisons en fin de rencontre, Luis Enrique a comme toujours assumé son choix non sans agacement.

« Mbappé déçu de sortir ? Pourquoi déçu ? Chaque semaine, je dis la même chose à son sujet. C’est fatigant à force. Je suis le coach et je vais prendre les décisions jusqu’à mon dernier jour à Paris. J’essaye de trouver la meilleure solution pour le club. Peut-être que je me trompe. Vous étiez d’accord avec moi ? Ah oui ? Mais si vous ne l’êtes pas, je m’en fiche », a-t-il expliqué au micro de Prime Video.

Mbappé dézingue Luis Enrique

Sorti à la 64e minute, Kylian Mbappé s’est directement dirigé vers les vestiaires tout comme Ousmane Dembélé, remplacé au même moment. Mais, l’international français n’a même pas serré la main à son entraineur, confirmant ainsi une cassure entre les deux hommes. En plus, Kylian Mbappé a eu des mots très crus envers Luis Enrique au moment de sa sortie. D’après Libération, le Bondynois aurait laissé échapper un ‘’fils de p***’’ à l’encontre du technicien espagnol.

Des mots qui, à en croire le média, seraient la conséquence de la directive du PSG qui envisagerait de couper les têtes en poussant les vedettes à la faute. En tout cas, cela réussit bien au club puisque Kylian Mbappé s’est fendu d’une publication sur Instagram avec une photo de lui, de dos et brassard en main, laissant entrevoir une fin de relation entre lui et le PSG.