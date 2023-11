Kylian Mbappé évoque sa situation personnelle après son triplé à Reims

Kylian Mbappé s’est exprimé en zone mixte après la victoire contre Reims ce samedi.

Le PSG s’est défait du Stade de Reims ce samedi à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1 (0-3). Cette victoire permet au club francilien de prendre les rênes du championnat, juste devant l’OGC Nice. Auteur d’un triplé face aux Champenois, Kylian Mbappé a donné ses impressions à la fin du match au micro d’Amazon Prime.

Mbappé se concentre sur le résultat de ce soir

Kylian Mbappé est un homme heureux ce soir. Trois buts et une place de leader pour le PSG. Cependant, l’international français ne veut pas associer ce résultat à la défaite contre l’AC Milan en milieu de semaine. « Bonne réaction après notre défaite à Milan ? Une compétition différente, tout ce qu’on voulait, c'est gagner et prendre la tête. On aura le temps de penser à la C1. La ligue 1, c'est un autre état d’esprit et une autre manière de jouer », fait savoir le Bondynois.

Kylian Mbappé satisfait de son match

Le capitaine de l’Equipe de France est également revenu sur son hat-trick, qui pour lui, n’est pas le plus important à retenir. « Pas content, triplé ? » (Rires) J’étais jeune quand j’ai dit ça. Aujourd’hui, je suis plus calme et plus posé. C’est ben de marquer, mais le plus important c’est d’avoir de bonnes sensations. Je veux bien jouer et marquer », poursuit Kylian Mbappé.

Mbappé ne pense plus à son été

Kylian Mbappé a vécu un été agité avec les rumeurs de transferts l’envoyant au Real Madrid après la lettre envoyée au PSG. D’abord écarté, l’ancien joueur de l’AS Monaco a été réintégré à l’équipe et fait toujours les beaux jours du PSG. Et, le natif de Bondy n’a aucunement envie de revenir sur cette période. « Mon été définitivement digéré ? Tout ce que je voulais, c'est de jouer au foot. Je n’ai pas envie de parler pour suralimenter les choses. Vous (les journalistes, ndlr) le faites déjà assez », ajoute Kylian Mbappé.