Kylian Mbappé et le PSG se rendent coup pour coup, le point de non-retour parait atteint

Kylian Mbappé a attaqué frontalement le PSG. Vu la teneur de ses propos, on peut se demander s’il n’a pas acté sa rupture avec le club.

Kylian Mbappé se trouve actuellement au Cameroun pour profiter de ses vacances. Il était prévu qu’il rentre ensuite à Paris pour entamer la préparation de la nouvelle saison. Mais, aujourd’hui, il n’est pas sûr du tout que ce scénario puisse se produire. Il est même possible que le crack de Bondy ne fasse qu'un détour de la capitale française pour ensuite s'envoler ailleurs.

L’international tricolore a peut-être lui-même scellé son sort au PSG. Au magazine France Football, à l’occasion de son élection comme meilleur joueur français de la saison, il accordé une interview dans laquelle il dézingue son club et ses dirigeants à tout-va. Certes, il convient de prendre en compte la date à laquelle l’entretien a été effectué (durant la dernière trêve internationale), mais il n’en demeure pas moins que ses propos sont virulents. Les considérer même comme dégradants à l’encontre de son employeur ne serait pas excessif.

Mbappé, la provocation de trop

Pêle-mêle, Mbappé a critiqué l’image du PSG en disant qu’évoluer pour ce club « cela n’aide pas », il a ensuite laissé entendre que sa direction est la principale responsable des échecs répétitifs en Ligue des Champions (« nous les joueurs, on a tout fait »). En même temps, il a déploré le manque d’ambition de cette institution, avant de conclure en martelant qu’il va continuer à poursuivre ses objectifs personnels « quel que soit le maillot » qu’il aura sur le dos. A comprendre ; il est prêt à changer d’air cet été.

Evidemment, cette sortie est très mal passée au sein du board parisien. Nasser Al-Khelaifi et ses disciples n’avaient pas besoin de cet épisode pour être remontés contre leur star, comme le prouvent les déclarations qu’a eues le Qatari à son endroit lors de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique. Néanmoins, il est certain que la pilule a du mal à passer au petit déjeuner ce samedi. Car si ce n’est pas une provocation envers le club, cela y ressemble fortement.

Getty

Al-Khelaifi et le PSG n’épargnent plus leur star

Par le passé, Mbappé avait déjà osé envoyer des piques à sa hiérarchie. Mais jamais dans de telles proportions. On se souvient de ses propos lors de la cérémonie des Trophées UNFP deux ans seulement après son arrivée, de la fois où il a brandi la menace d’un départ à cause d’un mercato raté, de ses doléances manifestées publiquement après une élimination en Ligue des Champions et enfin de cette lettre transmise à l’état-major pour dire qu’il n’activerait pas la clause d’une prolongation d’un an. Mais rien de comparable avec ce qu’il vient de faire là, à savoir rabaisser sciemment l’institution.

Le club n’a pas aimé, son président encore moins et il se murmure que joueurs de l’effectif ont aussi gouté modérément aux confessions de leur coéquipier. D’après ce que rapportent RMC et Canal+, six d’entre eux, dont deux recrues estivales, ont contacté directement Nasser Al-Khelaifi pour se plaindre de ce déballage, le considérant comme nuisible à leur image et à celle du club. On peut cependant douter de la véracité de cette information car on voit mal les nouveaux arrivants étrangers du club, qui ne parlent même pas français, joindre leur patron sur la base d’un entretien paru dans un média local et le faire en un temps record. L’hypothèse d’une contre-offensive orchestrée par le PSG pour embarrasser à son tour Mbappé n’est pas à exclure.

Une séparation parait inéluctable, reste à connaitre la date

En interne à Paris, on se poserait aujourd’hui la question : « Mais s’il pense tout ça, pourquoi il ne part pas ? ». L’interrogation est effectivement légitime. S’il n’en peut plus de son club actuel, le Bondynois n’a qu’à exprimer clairement son envie de changer d’air. La réponse est qu’il n’a pas besoin de le faire, car une rébellion ne sera pas positive pour son image. Mbappé est un garçon réfléchi, qui soigne sa communication et qui n’agit jamais sur un coup de tête. Il laisse faire les choses à sa manière, sans aller au clash et avec l’espoir de parvenir à ses fins. Mais le flou concerne justement le but visé. Veut-il rester ou partir ? A quoi tout ce tohu-bohu pourrait-il lui être profitable ?

Il y a donc beaucoup de mystères à lever encore dans cette histoire. Et il y a fort à parier que cette télénovéla, pour reprendre la métaphore propre à un ancien directeur sportif du club, va encore durer jusqu’à la fin de l’été. Et bien malin cela qui pourra en prédire le dénouement car il n’existe à ce jour aucune certitude. Ou alors si. Il y en a au moins une : le torchon brûle plus que jamais entre Mbappé et sa direction. Au gré des nombreux rebondissements qui s’accumulent, le prolongement de leur cohabitation apparait comme de plus en plus improbable.