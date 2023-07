Mbappé dépasse les limites et provoque ouvertement le PSG !

Kylian Mbappé a donné une interview dans laquelle il a tenu des propos extrêmement dégradants envers son club.

Le conflit entre Kylian Mbappé et le PSG vient de passer à un niveau supérieur. Quelques jours après que Nasser Al-Khelaifi lui ait remonté les bretelles en public, avec un ultimatum imposé par rapport à son futur, l’international français a réagi à travers une interview des plus offensives.

Mbappé s’est confié au magazine France Football. L’entretien a été enregistré au début du mois de juin, mais le timing de sa publication ne pouvait pas pire tomber. En faisant le bilan de sa saison, le Bondynois a à maintes reprises dénigré son club. Et, pour la première fois, il a ouvert la porte à un transfert dès cet été.

« Jouer au PSG, ça n’aide pas ! »

Pour commencer, Mbappé s’est exprimé sur le titre de Ballon d’Or qu’il vise. Et en s’attardant sur ce qui pourrait séduire les jurys, il a insinué que jouer à Paris était un désavantage par rapport à ses concurrents : « Ca fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées (...) On est dans une société de consommation, où prime le "c'est bien, mais fais encore " ». Et le fait que je sois juste à côté, à Paris... Je pense que jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues », a-t-il déclaré.

Il impute à la direction les échecs en Ligue des Champions

Pour pouvoir prétendre aux plus belles récompenses individuelles, il faut aussi aller loin en Ligue des Champions. Dans cette compétition, Paris ne cesse d’échouer en 8es. Pour sa star, la responsabilité de ses échecs à répétition incombe avant tout à la direction : « Je ne sais pas ce qu'il manque au PSG (pour gagner la Ligue des champions), ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait, point. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible ».

Il a poursuivi en rappelant qu’il a tout fait sur le plan personnel pour hisser son équipe au sommet : « J'ai mis une quarantaine de buts en club (41), une dizaine en sélection (13). J'ai été meilleur joueur, meilleur buteur pour la cinquième année de suite en Ligue 1. En Ligue des champions, malheureusement, je me suis blessé avant le match aller et, au retour, on a été impuissants. Mais, en phase de poules, il me semble que j'ai été le joueur le plus décisif. Je pouvais faire mieux par rapport à mes standards. Mais pas faire de magie non plus. Même les autres joueurs ont tout donné. Parfois, dans le football, tu es confronté à ce qu'on appelle un plafond de verre. C'est pour ça que ce n'est pas trop une question pour moi mais plus pour au-dessus. »

Mbappé justifie son égoïsme

Alors qu’il est âgé de 24 ans, Mbappé n’a pas encore eu la chance de gagner la Ligue des Champions. Il avoue que ce manque commence à lui peser. « Je repousse les limites pour moi d'abord. Les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais une carrière, c'est égoïste, c'est la tienne, c'est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. C'est déjà une première clé pour me comprendre car tout ce que je réalise, je me dis que je peux le refaire et en mieux. J'ai cette faim de gagner. Je ne veux pas être dans une équipe juste là pour participer. C'est pour ça que certaines fois on pense que je suis arrogant. Car je déteste juste participer ».

Il est prêt à changer de maillot dès cette année

Afin d’assouvir ses ambitions, Mbappé est prêt à changer d’air. Et il serait même enclin à le faire dès cet été alors qu’il avait récemment affirmé qu’il serait toujours parisien la saison prochaine : « C'est très simple, je suis un compétiteur, quand je joue, c'est pour gagner. Et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l'endroit, peu importe l'année, je ne serai jamais rassasié de gagner, encore plus un trophée que je n'ai pas remporté comme la Ligue des champions. Je vais aller en vacances, faire un reset, retrouver de l'énergie et je reviendrai avec la faim que tout le monde connaît. »