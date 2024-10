Kylian Mbappé à la barre, le gros rebondissement inattendu

Retournement de situation totalement inattendu dans l’affaire de viol qui impliquerait Kylian Mbappé.

"Mbappé entendu par les services d'enquête" ?

Le capitaine de l’équipe de France est accusé de viol par les médias suédois après sa virée à Stockholm, jeudi dernier. Pour faire la lumière sur cette affaire très sensible, la justice suédoise a ouvert une enquête les heures qui ont suivi. Alors que l’ouverture d’une enquête pour viol prévoit « normalement » une audition de la personne « raisonnablement suspecte », Kylian Mbappé serait devant la justice prochainement. « C’est tout à fait possible qu’il fasse ça à distance avec la justice française ou espagnole qui va simplement poser les questions transmises par la police suédoise. Il n’est pas du tout obligé de se rendre sur place », a expliqué Pernilla Dahlrot Cabouillet, avocate au barreau suédois.

Imago

Une sortie confirmée par l’avocate de Kylian Mbappé, ce mercredi, sur RMC Sport. « À un moment donné, si ce déferlement médiatique et ces accusations à peine voilées persistent et que la lumière n'est pas levée rapidement, il sera certainement entendu par les services d'enquête », a confirmé Me Marie-Alix Canu-Bernard, qui disait que ce dépôt de plainte ne visait pas son client.

Le PSG derrière tout cela ?

Alors que l’entourage du joueur du Real Madrid indexe le Paris Saint-Germain, qui aurait une main noire dans cette affaire, l’avocate de Kylian Mbappé ne veut pas accuser le club francilien. Mais la femme de droit avoue que « la campagne à l’encontre de Kylian Mbappé existe » depuis des mois.

Getty/GOAL

« FAKE NEWS ? Ce sont des termes qu’il a employés et qui lui appartiennent. Je dis juste qu’il y a un concours de circonstances et je comprends qu’il se soit interrogé. Mardi, il y avait une audience qui le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. C’est factuel, je n’en tire pas de conclusion (…) Je ne vais pas aller dans cette théorie (que le PSG dénigre son image, ndlr), je ne suis pas adepte de la théorie du complot. Ce qui est certain, c’est que depuis des mois, il subit une campagne de dénigrement et d’atteinte à son image, c’est indéniable. Il a été acté par une juridiction professionnelle qu’un certain nombre de joueurs subissaient une forme de harcèlement de la part du club. Tout ça a été écrit dans une décision. La campagne à l’encontre de Kylian Mbappé existe. Qui a intérêt à salir son image et son honneur? Je ne sais pas, je dis juste que si cette plainte est à son égard, dont acte. Nous le saurons dans les jours qui viennent. Vous admettez que la coïncidence des dates ne peut faire faire que l’avocate que je suis ne s’interroge pas », a-t-elle ajouté au micro de BFMTV.