Kroos demande le retour des anciens en sélection

Le milieu de terrain du Real Madrid est favorable à ce que Muller, Boateng et Hummels fassent leur retour en sélection allemande pour l'Euro.

Toni Kross a remis en question la mise à l'écart prolongée de Jerome Boateng, Thomas Muller et Mats Hummels de la sélection allemande de la part de Joachim Low.

Low a annoncé sa décision de se passer de Boateng, Muller et Hummels en mars 2019 dans le but de promouvoir la nouvelle génération de stars allemandes après leur performance décevante en Coupe du monde 2018.

Depuis lors, le rendement de l'Allemagne n'a fait qu'empirer, conduisant à des appels au retour de l'expérimenté trio. Kroos est le dernier à avoir indiqué que Low devrait reconsidérer sa position en ce qui concerne la sélection de joueurs "sacrifiés"

Lorsqu'on lui a demandé s'il aimerait voir Boateng, Muller et Hummels rappelés avant le Championnat d'Europe de cet été, le milieu de terrain allemand a déclaré à Sky Sport Allemagne: "Je suis assez gêné parce que, d'une part, je suis un joueur de l'équipe nationale, d'autre part, Dieu merci, je n'ai pas à prendre de décision, et troisièmement, je joue avec eux depuis de nombreuses années. Le problème, c'est ce que je vois c'est que vous auriez une équipe nationale différente après chaque journée de Bundesliga, et nous savons tous que cela ne fonctionne pas. Je pense qu'en fin de compte, vous devez planifier un peu à l'avance. Je me demande maintenant si le plan de l'entraîneur a fonctionné comme il le souhaitait".

"Trouvez la meilleure équipe possible pour l'Euro"

Le milieu du Real demande à son coach de faire preuve d'intelligence et faire ce qui est le mieux pour le collectif : "Il est clair que l'intention après la Coupe du monde était relativement claire. Et maintenant, vous devez trouver la meilleure équipe possible pour le prochain tournoi."

Les trois joueurs en question pourraient présenter de solides arguments en matière de réintégration au niveau international, leur rentabilité sur la scène des clubs étant plus convaincante que jamais. Boateng et Muller ont aidé le Bayern à remporter la Bundesliga, la Ligue des champions et la DFB Pokal la saison dernière, et semblent prêts à ajouter plus de trophées à leurs collections respectives à la fin de la campagne 2020-21. Hummels, quant à lui, a incarné une présence solide dans la défense du Borussia Dortmund depuis son retour au club en provenance du Bayern en 2019.

Low fait face à une pression intense pour ramener un trio talismanique après une humble défaite 6-0 contre l'Espagne dans la Ligue des Nations en novembre. Ce résultat a condmané l'Allemagne à la deuxième de la Ligue A, groupe 4 derrière La Roja, qui s'est qualifiée pour le Final 4 à ses dépens. L'Allemagne a concédé un total de 13 buts au cours de ses six matches de groupe - le pire bilan de toutes les équipes.

Pour rappel, l'Allemagne a hérité du «Groupe de la Mort» pour le Championnat d'Europe, aux côtés de la Hongrie, du Portugal et de la France.