Koundé en Premier League, le transfert pharaonique

Depuis l'arrivée de Deco, les seules ventes importantes des Blaugrana ont été celles de Vitor Roque, parti pour un montant similaire à celui investi par le club catalan, et d'Ousmane Dembélé, après que le Paris Saint-Germain a levé sa clause libératoire de 50 millions d'euros.





Cette fois-ci, la donne pourrait être différente. Il a déjà été révélé que le FC Barcelone étudierait les offres pour le latéral gauche Alejandro Baldé, qui n'a pas été à la hauteur de son niveau habituel cette saison. Il est important de noter que si le FC Barcelone respecte son plafond salarial, il pourra consacrer 40 % de plus de ses revenus et de ses économies aux transferts que lors des trois derniers étés. Des sources proches du club confirment que ce sera le cas.





Selon RadioMarca, le FC Barcelone écoutera les offres qui parviendront cet été pour l'international français Jules Koundé. Bien qu'ils ne cherchent pas à le transférer, si une bonne offre se présente, le FC Barcelone l'examinera et est ouvert aux négociations. L'arrière droit reconverti a signé un nouveau contrat avec Barcelone jusqu'en 2030 l'année dernière, mais cela ne constitue pas un obstacle, selon Matteo Moretto.





Lorsque Koundé a signé au FC Barcelone, il est de notoriété publique qu'il a refusé une offre de Chelsea. La saison dernière, lors des négociations concernant son nouveau contrat, Chelsea aurait également manifesté son intérêt, que ce soit par le biais de son agent ou autrement. Cette saison a été la plus difficile de Koundé à Barcelone, où il a peiné à retrouver sa forme au poste d'arrière droit. Le mois dernier, il a également été rapporté que le FC Barcelone était préoccupé par les performances de Koundé et Baldé.