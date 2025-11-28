Konaté répond aux critiques, le message clair

Le Français a réagi en adressant un message sincère aux supporters. Konaté est fautif sur le troisième but du PSV, et les appels à la démission de l'entraîneur Arne Slot se font de plus en plus pressants.

Konaté sous le feu des critiques pour ses erreurs flagrantes

Konaté connaît un début de saison catastrophique, enchaînant les contre-performances et se montrant responsable de nombreuses erreurs grossières, contribuant largement aux difficultés défensives des Reds. Consultants et supporters ont unanimement critiqué sa forme, Jamie Carragher, figure emblématique de Liverpool, qualifiant son jeu de « décousu ».

Le défenseur a été impliqué dans plusieurs erreurs cruciales, dont une récente erreur « catastrophique » qui a directement mené au troisième but du PSV à Anfield en Ligue des Champions. Il a également été remplacé prématurément lors de la récente défaite 3-0 face à Nottingham Forest. De plus en plus de personnes s'accordent à dire que ses performances individuelles sont un facteur majeur des mauvais résultats de Liverpool. En 12 matchs de Premier League avec Konaté sur le terrain, les Reds ont encaissé 17 buts, soit un rythme alarmant d'un but encaissé toutes les 58 minutes. Ses difficultés sont aggravées par l'incertitude qui plane sur son contrat et par une série de blessures qui ont perturbé son rythme cette saison.

L'international français a déclaré sur Instagram : « Nous devons encaisser les critiques. Les critiques font partie du football, et nous nous battrons toujours pour surmonter cette épreuve. Dans ces moments-là, ce sont les supporters qui comptent le plus. Ceux qui sont à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais moments, ceux qui chantent pour nous même dans les moments difficiles ! Votre voix et votre soutien sont essentiels pour nous. Nous savons que nous devons progresser et nous continuerons à nous battre pour vous. Toujours. »

La légende d'Anfield, Carragher, a été surprise en train de déplorer la décision de Slot de maintenir Konaté sur le banc lors de la lourde défaite contre le PSV, affirmant que ce choix était un motif de licenciement.

Carragher a déclaré : « Franchement, j'en ai marre d'eux. Ce Konaté, je veux dire, c'est une faute grave pour que l'entraîneur soit viré de continuer à le sélectionner. Il devrait être viré pour ça. »