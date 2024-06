La prestation de Randal Kolo Muani contre le Luxembourg, mercredi soir, fait l’unanimité.

Auteur de l’ouverture du score pour l’Equipe de France contre les Luxembourgeois, mercredi soir, à Metz, Randal Kolo Muani a poussé Daniel Riolo à changer son discours à son égard. Si l’attaquant du Paris Saint-Germain a été longtemps critiqué par le journaliste, ce dernier est frappé par une grande sidération après le match livré par l’ancien de Francfort.

Riolo séduit par la prestation de Kolo Muani

L’Equipe de France a réussi son premier match amical en battant le Luxembourg (3-0), mercredi soir. Titulaire, Randal Kolo Muani a livré une copie satisfaisante. Ce qui lui a permis de disputer toutes les minutes imparties à la rencontre. Auteur d’un grand match aux côtés de Kylian Mbappé, qui est félicité par le Real Madrid, Randal Kolo Muani a emballé Daniel Riolo, qui le critiquait.

Getty Images

« Kolo Muani je ne l’ai pas reconnu. Je me suis demandé si c’était lui ou si ce n’était pas lui. Même son visage, tu as l’impression que ce n’est plus le même et qu’il est épanoui. Tu n’as pas les problèmes du quotidien. C’est comme quand tu as eu du mal toute l’année et que tu pars en vacances et que tu es complètement reposé au bout d’une semaine, que tu es épanoui, que tu as pris le soleil ou que tu vas à la plage, que tu fais une soirée avec le rosé et le barbecue. Tu es (en) forme, voilà », a déclaré l’éditorialiste dans l’After Foot sur RMC.

Tout le monde s’est donné à la tâche

Selon l’éditorialiste RMC, les Bleus ont montré une motivation particulière pour le maillot national. A l’en croire, tous les joueurs sont à fond dans la victoire des Bleus.

Getty

« Ils n’ont pas tous été excellents mais ils ont tous voulu bien faire avec cet espèce de truc un peu magique qui, malgré tout, existe chez les Bleus. C’est qu’il y a des mecs pas bons en club et qui, quand ils enfilent ce maillot, sont meilleurs ou ont une autre tête et ont le sourire. Kolo Muani? Je pense à Clauss aussi. Et je parle de sourire au premier degré. Un petit peu le truc du 'c’est valorisant d’être là' et du joueur qui n’est pas dans un caprice », a ajouté Daniel Riolo.