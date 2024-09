Kolo Muani ou Asensio, le choix fort de Luis Enrique

Paris Saint-Germain vs Girona

Avant la réception de Gérone, ce mercredi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a tranché pour son attaque.

La Ligue des champions est de retour. La prestigieuse compétition des clubs européens démarre ce mardi 17 septembre 2024. Mais le Paris Saint-Germain fait son entrée en lice contre Girona FC, mercredi. Pour ce match, Luis Enrique balance sur son attaque partagée désormais par Randal Kolo Muani et Marco Asensio.

Lucho jette des fleurs à Gérone

Sorti d’une saison époustouflante en Liga la campagne précédente, Girona FC a composté son billet pour la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. C’est la première fois de l’histoire du club catalan, qui est très attendu en Europe, notamment contre le PSG, ce mercredi. En conférence de presse, ce mardi, Luis Enrique a encensé le club espagnol, qui a fait un bon parcours la saison écoulée.

« Personne n’attendait cela, c’est la première fois que Girona va jouer la Ligue des champions. J’ai vu l’ensemble de leurs matches la saison dernière. C’est l’une des meilleures équipes espagnoles avec un grand entraîneur, Michel. Ils ont joué un football formidable, ils jouent très bien avec le ballon », a confié l’ancien coach du Barça.

Luis Enrique choisit entre Kolo Muani et Asensio

Depuis la blessure de Gonçalo Ramos, l’attaque des Franciliens est partagée entre l’avant-centre français et l’ancien du Real Madrid. Invité à faire un choix entre Randal Kolo Muani et Asensio pour le onze contre les Catalans, l’Asturien préfère ne pas choisir. Lucho compte sur tous les attaquants de son effectif.

« Je veux que tous les joueurs soient motivés et restent accrochés. A la vue du travail devant le but aujourd’hui, je pourrais utiliser chacun des six attaquants que j’ai. La polyvalence est l’une des caractéristiques de notre équipe », a confié l’ancien sélectionneur de la Roja, qui n’a pas encore regretté le départ de Kylian Mbappé.