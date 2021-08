Koeman rend à son tour hommage à Messi

L'entraîneur du Barça a lui aussi rendu hommage à Lionel Messi, qui ne jouera plus sous le maillot catalan.

Le départ de Messi du Barça continue de secouer le club blaugrana. Après de nombreux joueurs, à l'image de Sergio Busquets ou Ansu Fati vendredi, c'est désormais au tour de l'entraîneur, Ronald Koeman, de s'exprimer sur la perte du sextuple Ballon d'Or.

"Il est encore difficile de se dire que tu ne joueras plus pour le FC Barcelone. Merci pour tout ce que tu as fait pour le club Leo, a écrit le technicien néerlandais sur ses réseaux sociaux. J'ai vraiment apprécié la saison où nous avons travaillé ensemble. Je suis impressionné par ton éthique de travail et ton désir de gagner."

Aun es difícil de asimilar que no jugarás más en el @fcbarcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos. Estoy impresionado por tu ética de trabajo y tu deseo de ganar. pic.twitter.com/gjoEcOnOZA — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 7, 2021

Selon le quotidien catalan Sport, le coach néerlandais ne serait en revanche pas trop inquiet de voir son meilleur joueur quitter le club et compterait sur son effectif pour performer sans lui. Antoine Griezmann, Memphis Depay ou Sergio Aguero - lequel souhaiterait finalement quitter le club du fait du départ de son compatriote - devraient être en première ligne dans le secteur offensif.

Koeman n'est pas le premier à s'exprimer sur ce coup de tonerre, puisque notamment Sergio Busquets a déjà envoyé un message à son désormais ex-coéquipier pour lui souhaiter bonne chance.

"En essayant toujours de tout comprendre et en sachant à quel point ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club et pour ceux que tu as accompagné durant toutes ces années", a notamment écrit le milieu de terrain espagnol devant la nouvelle.

"Tu es venu enfant et tu es maintenant le seul meilleur joueur de l'histoire, en ayant fait grandir ce club à la hauteur qu'il mérite et en marquant l'histoire individuellement et collectivement. Tu vas beaucoup me manquer. Je ne peux que te souhaiter le meilleur à toi et à ta famille car vous le méritez, vous nous manquerez."

"Tous les joueurs qui grandissent à la Masia rêvent de jouer avec toi. Je suis tellement heureux d'avoir pu le faire pendant deux ans. Je ne te remercierai jamais assez pour tes mots et ce que tu as fait pour ma famille", a pour sa part assuré le tout jeune Ansu Fati.