Koeman opte pour Summerville et aligne l’attaquant de l’équipe nationale néerlandaise

En pleine préparation pour la Coupe du monde, l’équipe nationale néerlandaise affronte l’Algérie en match amical mercredi soir. Le sélectionneur Ronald Koeman a déjà dévoilé son onze de départ. Le coup d’envoi est prévu à 20h45.

Bart Verbruggen gardera les buts au stade Feyenoord. En l’absence de Denzel Dumfries, suspendu, Mats Wieffer sera aligné à droite de la défense, a annoncé Koeman mardi. Jan Paul van Hecke et Virgil van Dijk formeront la charnière centrale, tandis que Micky van de Ven occupera le couloir gauche.

Frenkie de Jong, rétabli, animera le milieu de terrain, épaulé par Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders.

Memphis Depay, fraîchement arrivé au stage, n’est pas encore à 100 % et cède donc sa place à Donyell Malen, épaulé sur les côtés par Crysencio Summerville et Cody Gakpo, chargés d’alimenter l’attaquant de l’AS Rome en ballons.

Il s’agira du dernier match des Néerlandais à domicile, avec la présence dans le groupe de Ramiz Zerrouki et Anis Hadj Moussa, deux joueurs de Feyenoord. Jeudi, la délégation prendra la direction des États-Unis pour y défier, lundi à New York, l’Ouzbékistan, ultime test de cette série de rencontres amicales.

Dans le groupe de la Coupe du monde, les Néerlandais entameront leur campagne le 14 juin face au Japon, avant d’affronter la Suède le 20 juin et la Tunisie le 26 juin.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; Gravenberch, Reijnders, De Jong ; Summerville, Malen, Gakpo

Composition de l’Algérie : Zidane ; Abada, Mandi, Belaïd, Aït-Nouri ; Bentaleb, Zerrouki, Aouar ; Mahrez, Gouiri, Amoura.