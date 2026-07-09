Koeman junior contre-attaque Driessen après les critiques adressées à son père

Ronald Koeman junior a vivement réagi aux propos de Valentijn Driessen. Le chef de la rubrique football du journal De Telegraaf a sévèrement critiqué Ronald Koeman après l'élimination des Pays-Bas au Mondial, ce qui a agacé le gardien de Telstar.

Les images de la conférence de presse après Pays-Bas – Maroc, où l’on voit Driessen mettre Koeman sur le gril, seront diffusées jeudi dans l’émission Het Oranje Café. « À un moment, ça suffit. J’ai vu ça le lendemain matin et je me suis dit : “C’est un manque de respect, mec.” Ça ronge aussi la famille. Allez, mec. »

« On a le droit d’être critique sur la composition de l’équipe et sur la façon de jouer. Ça fait partie du jeu. Mais le ton… C’est mon père, mais c’est aussi Ronald Koeman. Il a beaucoup fait pour les Pays-Bas. Allez, quand même », ajoute le fils déçu de l’ancien sélectionneur.

Ces attaques virulentes ont profondément affecté le cercle familial, admet l’homme au maillot de Telstar. « C’était dur, très dur. Presque humiliant. »

Le gardien de Telstar reconnaît toutefois que les anciens joueurs, aujourd’hui consultants, détestaient qu’on critique leurs performances lorsqu’ils étaient sur le terrain, et il regrette qu’ils adoptent désormais la même attitude.

« Ils ont tous connu ce genre de critiques désagréables, et cela touche aussi la famille. Mais bon, c’est leur gagne-pain, je le comprends », reconnaît le gardien, conscient des règles du jeu médiatique.