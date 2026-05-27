Justin Kluivert fait partie des joueurs sélectionnés par Ronald Koeman pour la Coupe du monde. Le milieu de terrain de Bournemouth, malgré une longue blessure au genou, est désormais rétabli, assure le sélectionneur.

« Nous avons sélectionné Kluivert car – et nous le savions déjà – il s’est bien remis de son opération. Il a bien sûr peu joué, deux apparitions en tant que remplaçant », a expliqué le sélectionneur.

Le milieu de terrain de 27 ans était absent depuis début janvier en raison d’une longue blessure au genou. Il était encore sur le banc contre Fulham en début de mois, mais il est ensuite revenu dans le groupe pour affronter Manchester City et Nottingham Forest, totalisant un peu plus de trente minutes de jeu.

Pour confirmer son état de forme, Koeman l’a convié à quelques jours d’entraînement supplémentaires à Zeist, et le sélectionneur n’a pas été déçu.

« Nous l’avons laissé s’entraîner pendant deux jours afin de le constater de visu. Je suis impressionné par sa fraîcheur », a expliqué le sélectionneur.

Le sélectionneur reconnaît toutefois que l’ancien Romain n’est pas encore à 100 % de ses capacités. Les prochaines rencontres amicales face à l’Algérie et à l’Ouzbékistan lui offriront donc des minutes de jeu précieuses pour retrouver son rythme de compétition.

« Nous avons encore des matchs amicaux et deux semaines avant le premier match officiel. On fait des choix dans la sélection finale pour donner cette chance à certains joueurs. C’est plus facile avec 26 joueurs qu’avec 23 », conclut-il.

Le milieu du Feyenoord Luciano Valente a, lui, échoué de peu à obtenir sa place dans la liste. « Luciano semble moins bien après une saison très éprouvante au Feyenoord. En novembre, il était nettement plus en forme qu’en mars. Il faut faire des choix », a conclu Koeman.